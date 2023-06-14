Başkente Değer Ödülleri töreninin ikincisi yapıldı! Ödüller sahiplerine takdim edildi

Geçtiğimiz yıl Mart Ayında ATO Meclis Salonu'nda yapılan tören Şubat ayında yaşanan deprem felaketi sebebiyle ertelenmişti. Bu yıl törene "Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülleri" kategorisi de eklenilerek afetle ilgili etkin çalışan bazı kişi ve kurumlara da ödül takdim edildi. Katılımın oldukça yoğun olduğu, TRT 1 Ana Haber Sunucusu Işıl Açık kar'ın sunduğu programda çok sayıda isim ödül aldı.

TÖRENE İŞ DÜNYASINDAN DEĞERLİ İSİMLER KATILDI

Ödül alan isimler haricinde AK Parti Ankara Milletvekilleri Orhan Yegin ve Av. Zeynep Yıldız, Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız, TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, Haberler.com ve Sondakika.com Kurucusu Ekrem Teymur, Çankırı İş İnsanları Derneği Başkanı Ayhan Demiray, Kırşehirliler Vakfı Başkanı Tuncay Tekay ve Netelsan Yönetim Kurulu Üyesi Kayra Uzun da törene katılarak bazı ödüllerin takdimlerini yaptılar.

BAYRAM POLAT: AYLIK 20-25 MİLYON ARASI İZLENME ALIYORUZ

Törenin açılış konuşmasını yapan Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat törene katılanlarave destek verenlere teşekkür ederken, deprem felaketi sebebiyle de taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Medya Ankara'nın medyaankaracom internet haber sitesi ve sosyal medya hesapları ile birlikte aylık 20-25 milyon arası video ve haberlerinin izlendiğini belirten Bayram Polat, Ankara'nın en çok takip edilen haber sitesi konumuna eriştiklerini, Ankara'nın kendi değerlerine sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Nasıl ki Washington Post dünyaca bilinen bir marka ise Medya Ankara'nın da bu şekilde olması gerektiğini söyleyen Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat her geçen gün büyümeye gelişmeye devam ettiklerini ifade etti.

ÖZGÜL ÖZKAN YAVUZ'A ANKARA KÜLTÜR VE TURİZMİE KATKI ÖDÜLÜ

Çok sayıda davetlinin yer aldığı törende Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a da Ankara'daki kültür projeleri ve Başkent Kültür Yolu Festivali çalışmaları için "Ankara Kültür ve Turizmine Değer Ödülü" takdim edildi.

HAKAN BOYAV RENK KATTI

İlgiyle takip edilen ve Ankaragücü taraftarı olmasıyla bilinen sinema oyuncusu Hakan Boyav da törende yılın dizi oyuncusu ödülünü aldı. Ödül takdimi sonrası konuşan Oyuncu Hakan Boyav, "Biz 10 yapıyoruz 1 sayılıyor, başka şehirler 1 yapıyor 10 sayılıyor. Burada Ankara'nın medya eksikliği olduğu ortaya çıkıyor. Bu sebeple daha da anlamlı olan bu ödül töreninde olmaktan mutluluk duydum. Medya Ankara'yı daha da güçlendirmeliyiz. Bir diğer husus da dünyada başkentinde şampiyon çıkmayan bir ülke yok. Ankaragücü'nü de şampiyon yapmalıyız." dedi. Cebinden çıkardığı kağıdı kürsüden konuklara gösteren Hakan Boyav "Bir kağıda başkent yazın, ortasında aşk var. Bu şehri seviyoruz" ifadelerinde bulundu.

SERHAT OĞUZ: ANKARA'NIN EN DELİKANLI İLÇESİ KAHRAMANKAZAN

Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilçeleri arasında yer alan Kahramankazan'ın Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a "Yatırım ve Katma Değer Belediyeciliği" ödülü takdim edildi. Kazan Bel-Net, Kazan Bel-Beton ve Kazan Bel- Maden projelerini hayata geçiren Serhat Oğuz Kazan Bel-Yapı projesinin de müjdesini verdi. Ankara'nın en delikanlı ilçesi Kahramankazan diyen Serhat Oğuz "Kimse yanlış anlamasın, çok hızlı büyüyoruz, kanımız hızlı akıyor, ki son 9 yılda yüzde 330 büyüme hızına kavuşmuş Kahramankazan'ın nüfusu. Milli ve yerli projelerin merkez üssüyüz. Kaan, Atak, Hürkuş, Hürşej, Tank Palet biz de üretiliyor" ifadelerinde bulundu. Törende bürokrasiden, siyasete, iş dünyasından, medya, kültür, sanat ve spora birçok kategori de ödül verildi.

Medya Ankara – Başkente Değer Ödülleri'nin ikincisinde şu isimler ödül aldı:

Yılın Milletvekili Ödülü, Lütfiye Selva Çam/ AK Parti Ankara Milletvekili

Yılın Milletvekili Ödülü, Sadir Durmaz/ MHP Ankara Milletvekili

Yılın Milletvekili Ödülü, Emrullah İşler/ 27. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili

Yılın Milletvekili Ödülü, Hacı Turan/ 27. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili

Kültür ve Spor Belediyeciliği Ödülü, Doç. Dr. Asım Balcı/ Altındağ Belediye Başkanı

Gençlik ve Teknoloji Belediyeciliği Ödülü, Ertuğrul Çetin/ Pursaklar Belediye Başkanı

Yatırım ve Katma Değer Belediyeciliği Ödülü, Serhat Oğuz/ Kahramankazan Belediye Başkanı

Şeffaf Yönetim Ödülü,/ Av. Fatih Ünal/ Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili

Havacılık ve Uzay Sanayisine Katkı Ödülü, Prof. Dr. Temel Kotil/ TUSAŞ Genel Müdürü

İklim Değişikliği ve Çevre Bilincine Katkı Ödülü, Halil İbrahim Yılmaz/ Ankara Kent Konseyi Başkanı

Havacılık ve Uzay Bilimlerine Katkı Ödülü, Orhan Ünsal/ Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Başkanı

Teknik Eğitime Katkı Ödülü, Hasan Gültekin/ Ankara İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı

Ankara Kültür ve Turizmine Değer Ödülü, Özgül Özkan Yavuz/ Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı

Gençlik ve Eğitime Katkı Ödülü, Metehan Hacımustafaoğlu/ Türkiye Gençlik Vakfı - TÜGVA Ankara İl Temsilcisi

Yılın Sanatçısı, Mustafa Taş/ Sanatçı

Yılın Dizi Oyuncusu, Hakan Boyav/ Sinema Oyuncu

Yılın Siyaset Programı, Ankara Meydanı Programı (Aydın Tufan, İbrahim Gökdemir, Bayram Polat)

Yılın Spor Kulübü Ödülü, Faruk Koca/ MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı

Ankara'da Spora Katkı Ödülü, Emre Öztürk/ Milli Halterci - Kahramankazan Belediyespor

İnşaat Sektörü Başarı Ödülü, Cengiz Gökay/ TR İnvest Mimarlık Gayrimenkul İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Maden Suyu Sektörü Başarı Ödülü, Niyazi Ercan/ Beypazarı Karakoca Doğal Maden Su A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Uluslararası Başarı Ödül, Mehmet Ali Karamemiş/ Kara Group Yönetim Kurulu Başkanı

Akyurt Bölgesi İnşaat Sektörü Başarı Ödülü, Muktalip Özdemir/ Üçyıldız İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

Ağız ve Diş Sağlığı Sektörü Başarı Ödülü, İbrahim Uslu/ Nisa Dental Yönetim Kurulu Başkanı

Medikal Sektörü Başarı Ödülü, Mustafa Düger/ Ortotek Medikal Yönetim Kurulu Başkanı

Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Adil Karaismailoğlu/ AK Parti Trabzon Milletvekili | 66. T.C. Kabinesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Hasan Pezük/ TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı

Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Hakan Gülten/ PTT A.Ş. Genel Müdürü

Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Mehmet Ergün Turan/ Fatih Belediye Başkanı

Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Uğur İbrahim Altay/ Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, İlhami Yıldırım/ Kızılay İstanbul Şubesi Onursal Başkanı

Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Feyat Asya/ Muş Belediye Başkanı

Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Vasip Şahin/ Ankara Valisi

Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Dr. Ayhan Özkan/ Ankara Vali Yardımcısı

Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Mehmet Yiğiner/ Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı

Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Prof. Dr. Necdet Ünüvar/ Ankara Üniversitesi Rektörü

Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Gürsel Baran/ Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Abdülkadir Aydoğan/ GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı

Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Murat Ercan/ Sincan Belediye Başkanı

Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Enver Demirel/ Etimesgut Belediye Başkanı

Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Murat Köse/ Mamak Belediye Başkanı

Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Serhat Oğuz/ Kahramankazan Belediye Başkanı

Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, 750 Madenci Adına/ Nallıhan Kömür Madencileri Afet Kurtarma Ekibi

Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, TRT Haber

Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Av. Bedia Teymur/ Haberler.com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni

Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, GZT

Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Adem Metan/ Dijital İçerik Üreticisi

Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Fulya Öztürk/ Gazeteci

Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü, Mehmet Akif Ersoy/ Gazeteci