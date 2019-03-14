Başkente Yeni Trafik Levhaları

Ankara Büyükşehir Belediyesince, başkent trafiğini daha güvenli bir hale getirmek için 25 bin yeni trafik levhası yerleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesince, başkent trafiğini daha güvenli bir hale getirmek için 25 bin yeni trafik levhası yerleştirilecek.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara trafiğini daha güvenli ve konforlu hale getirmek için ekipler başta kamera ve sinyalizasyon sistemi olmak üzere trafik levhaları montajıyla yol, asfalt, refüj, kavşak ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Asfaltı atılmış veya genişletme çalışmaları tamamlanmış ilçe, mahalle bağlantı yollarında, trafik işaret levhaları ile başkentin merkez ilçeler ve diğer ilçelerin bağlantısını sağlayan tüm yolların yeterli güvenlik standartlarına ulaşması amaçlandı. Ayrıca yaya geçitlerinin uyarı levhaları ile donatılması, virajlı yolların daha güvenli hale getirilmesi, meskun mahal giriş ve çıkışlarının belirtilmesi, ana yol-tali yol ayrımlarının yapılması, hız sınırı uyarıları gibi her türlü trafik uyarıları da yeni levhalar arasında yer aldı.



Montajına başlanan toplam 25 bin yeni trafik levhası, hem gece hem de gündüz rahatlıkla görülebilecek. Işığın doğru bir şekilde geri yansıtılmasını sağlayan malzemelerin özellikle gece görüşün düşük olduğu bölgelerde sürücüyü uyarıp, kaza oranları en az seviyelere düşürülecek.



Görme engelli vatandaşların da sinyalizasyon sistemlerini güvenli bir şekilde kullanması için belediye ekiplerince, 241 farklı kavşak ve yaya geçidinde bulunan "engelli yaya butonlarına" görme engelli bireylerin ulaşımını kolaylaştıracak sistemin montesine başlandı. Bu kapsamda, görme engelli vatandaşların engelli yaya butonunun yerini bulabilmesi için sabit frekansta üretilen ses sinyalleri yayan cihazların, kavşaklarda yaygın hale getirilmesi için 800 noktaya "erişilebilirli ve değişken mesajlı yaya sinyalizasyon butonu" yerleştirilecek.

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