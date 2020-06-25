Başkentin 30 yıllık su master planı hazırlanıyor - Son Dakika

Başkentin 30 yıllık su master planı hazırlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bizden sonrakilere sağlıklı bir sistem bırakmak, çoluğumuza çocuğumuza güzel bir gelecek bırakmak adına yapılması gerekenleri yapacağız." ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bizden sonrakilere sağlıklı bir sistem bırakmak, çoluğumuza çocuğumuza güzel bir gelecek bırakmak adına yapılması gerekenleri yapacağız." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "İçme Suyu, Atık Su ve Yağmur Suyu Yönetimi Master Planı" toplantısına katıldı.

Yavaş, burada yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin öncelikli görevinin kentte yaşayan insanlara musluktan içilebilir suyun temin edilmesi olduğunu belirterek, Ankara'da köyken mahalle yapılan 222 bölgede hala musluklardan su akmadığını, 37 köyde ise kanalizasyonun açıktan aktığını kaydetti.

Şiddetli yağışlar nedeniyle son bir hafta içinde yaklaşık 3 bin ihbar aldıklarını bildiren Yavaş, altyapı eksikliğinin bir an önce tamamlanması ve özellikle asbestli boruların değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yavaş, bu yatırımların yapılmasıyla Ankara'nın altyapı sorunlarından kurtulacağını savunarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizden sonrakilere sağlıklı bir sistem bırakmak, çoluğumuza çocuğumuza güzel bir gelecek bırakmak adına yapılması gerekenleri yapacağız. Polatlı hattı elek gibi olmuş. 'O borular bir an evvel değişmeli.' diyorum. Maalesef Polatlılı Meclis üyeleri de, 'Hayır.' diyor. Susuz kalınca da 'ASKİ nerede?' diyorlar. İnşallah Polatlı'dan o çeşme suyunu akıtacağız.

Ayrıca İvedik'ten Aydınlıkevler'e gelen hattın çok eski, patlaması durumunda Ankara'nın üçte biri susuz kalacak. ASKİ'nin bütçesi belediyeye aktarılmamış ve bunun gibi acil projeler gerçekleştirilmiş olsaydı, Ankara'nın 50 yıllık su problemi çözülmüş olacaktı. Su kaybı da önlenecekti. Biz de bugün suyu 3 liradan satacaktık."

"Başkente yeni bir kimlik kazandırılacak"

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ise Ankara'nın 30 yıllık su master planını kapsayan çalışmayla başkente yeni bir kimlik kazandırılacağını belirterek 3,5 yıl sürecek projenin su kaynaklarının yönetimi, altyapı ve arıtma sistemleri, kurumsal yapı, yatırım programları ve finansal analizleri kapsadığını söyledi. Öztürk, şu bilgileri verdi:

"700 bin metre atık su ve yağmur suyu hattı, 1 milyon 370 bin metre içme suyu isale, şebeke iletim hatları, 6 bin ızgara ile 185 su deposu imalatı gerçekleştirilmiştir. Elbetteki ASKİ olarak kesintisiz, kaliteli ve içilebilir su temin etmek, bunu iletecek altyapıyı döşemek önceliğimizdir. Bugün Ankara'da yaşayan vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla musluklarından akan suyu içebilmektedir. Bina tesisatları ve bataryalarda oluşan demir korozyonunu önlemek adına İvedik Arıtma Tesisimizde korozyon kontrol sistemi kurularak şikayetleri sıfıra indirgeyen çok önemli çalışmalar yapmış bulunmaktayız."

ASKİ'de yarına kadar sürecek toplantıda çevre ve insan sağlığını önceleyen, etkin, verimli ve kaliteli su, atık su ve yağmur suyu gibi hizmetler ele alınacak.

Mansur Yavaş, Ankara, ASKİ, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:01 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Başkentin 30 yıllık su master planı hazırlanıyor - Son Dakika

Son Dakika

23:03 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu 22:36 Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti 21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 21:14 Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu 19:41 Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti 19:25 5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 16:04 Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında 12:27 Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı 11:16 Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
23:34
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
23:16
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
22:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
22:49
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
22:39
Bakan Akar'dan Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasına yanıt: Kural dışı faaliyette bulunulmadı
22:28
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
22:27
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti
22:13
Beşiktaş'ta 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
21:45
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
21:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 23:55:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkentin 30 yıllık su master planı hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]