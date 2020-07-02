Başkentin akvaryum dalgıcının sudaki çalışması ziyaretçilerden ilgi görüyor - Son Dakika

Başkentin akvaryum dalgıcının sudaki çalışması ziyaretçilerden ilgi görüyor

Başkentteki Keçiören Deniz Dünyası'nda 10 yıldır dalgıçlık yapan Ali Cüneyt Sülek, severek icra ettiği görevi sırasında ziyaretçilerden de yoğun ilgi görüyor.

Başkentteki Keçiören Deniz Dünyası'nda 10 yıldır dalgıçlık yapan Ali Cüneyt Sülek, severek icra ettiği görevi sırasında ziyaretçilerden de yoğun ilgi görüyor.

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Akvaryum dalgıçlığı yapan 43 yaşındaki Sülek'in su altındaki günlük çalışmaları AA foto muhabiri tarafından görüntülendi.

Dalgıçlık brövesini 12 yıl önce Antalya'da alan Sülek, 10 yıl önce de akvaryumdaki görevine başladı. Hem dalgıçlık yapan hem de elektrik teknisyeni olan Sülek, Keçiören Deniz Dünyası'ndaki akvaryumların temizlenmesi, sudaki canlıların bakım ve beslenmeleri ile yakından ilgileniyor.

150 tür deniz canlısının bulunduğu akvaryumlarda günde 2 saatini su altında geçiren Sülek, denizdeki dalış özlemini burada geçirdiğini söyledi.

Su altındayken yaşadığı huzur ve sakinlik hissini, balıkların etrafında olmasını çok sevdiğini dile getiren Sülek, ziyaretçilerin akvaryuma daldığı sırada kendisini ilgiyle izlediğini belirterek, "Onlarla su altındayken iletişime geçip keyifli zaman geçirmelerine eşlik ediyorum." sözleriyle aktardı.

Keçiören, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:13 Kaynak: AA

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