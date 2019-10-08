Başkentin altyapısı yenileniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesince eskiyen ve yetersiz kalan atık su ve yağmur suyu hatları yenileriyle değiştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASKİ, başkent genelinde atık su ve yağmur suyu hatlarının değişimi için çalışmaya başladı.

Bu kapsamda Çankaya ilçesinde Tunalı Hilmi ile İran Caddesi boyunca, Arjantin Caddesi'nin de bir kısmını kapsayacak şekilde atık su ve yağmur suyu hatlarında yenileme çalışmalarına başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, altyapı hattı yenileme çalışmalarında gerçekleştirilecek imalatların tamamlanmasıyla mevcut hatların devre dışı kalacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Atık su hattı yapım işi kapsamında 300 milimetre çapında bin 468 metre, 400 milimetre çapında 607 metre olmak üzere toplamda 2 bin 75 metre uzunluğunda beton boru döşemesi gerçekleştirilecek. Yine aynı bölgede yağmur suyu hattı yenileme çalışmalarında 880 milimetre çapında 148 metre, 600 milimetre çapında 933 metre, 500 milimetre çapında 140 metre, 400 milimetre çapında 612 metre olmak üzere toplamda bin 833 metre uzunluğunda beton boru döşenecek. Ayrıca Arjantin Caddesi'nin 200 metrelik bir kısmına da yağmur ve atık su hattı döşemesi yapılacak. Döşenen boruların çapları, gelen suyun debisine göre belirlendi."