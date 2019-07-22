Başkentin beklenen indirim günleri ayakkabıda başladı

'Alışveriş Vadisi'nde yüzlerce ulusal ve uluslararası marka ile hizmet veren Nata Vega Outlet'te "Ayakkabı İndirim Şenliği" başladı.

'Alışveriş Vadisi'nde yüzlerce ulusal ve uluslararası marka ile hizmet veren Nata Vega Outlet'te "Ayakkabı İndirim Şenliği" başladı.



Nata Vega Outlet tarafından geleneksel olarak düzenlenen fırsat günleri bu kez ayakkabı markaları için garaja taşındı. 20 Temmuz - 20 Ağustos tarihleri arasında devam edecek 'Nata Vega Outlet Ayakkabı İndirim Şenliği'nde sevilen markaların ürünleri maliyet fiyatlarına satışa sunuluyor. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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