Başkentin cadde ve meydanları sessizliğe büründü (1) - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Ankara, en sakin akşamlarından birini yaşadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında Ankara'nın en kalabalık cadde, sokak ve meydanları adeta sessizliğe büründü.

Kızılay, Ulus, Atakule ve çevresi ve ana caddeler, yaya ve araç trafiği olmadığı için boş kaldı. Boş sokakları gün batımında temaşa edenler duygusal anlar yaşadı.

Bu arada polis ekiplerinin denetimleri sonucu sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere para cezası uygulandı.