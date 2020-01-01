Başkentin duvarları renkleniyor - Son Dakika
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Başkentin duvarları renkleniyor

6 saat önce

Ankara'nın merkezi noktaları ve ilçelerdeki alt geçit, köprü ve boş duvar yüzeyleri, ressamların çalışmalarıyla renklendiriliyor.

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Ankara'nın merkezi noktaları ve ilçelerdeki alt geçit, köprü ve boş duvar yüzeyleri, ressamların çalışmalarıyla renklendiriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ve ilçelerde alt geçit, köprü ve boş duvar yüzeylerine çevreyle uyumlu, estetik, dekoratif ve sanatsal çizimler yapılıyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ilk olarak Elmadağ Giriş Köprüsü alt geçidi ile Kenan Evren Bulvarı alt geçidindeki duvarlar ressam Şenol Karakaya ve ekibinin çizdiği desenlerle donatıldı.

Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe, bakım, onarım ve tadilat gerektiren alt ve üst geçitler ile kaldırımlar, korkuluklar, kent mobilyaları ve ışıklandırma çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini, kentin çehresini Başkente yakışır hale getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Proje kapsamında öncelikli olarak Ankara'nın flora ve faunasına ait değerlerin resmedileceğini belirten Aktepe, bu sayede kente özgü değerlere sahip çıkarak bu değerlerin daha bilinir olmasını sağlayacaklarını bildirdi.

İlk çalışmanın yapıldığı Elmadağ Giriş Köprüsü ile Kenan Evren Bulvarı alt geçidindeki toplam 300 metrekareden oluşan düz beton duvar üzerine Ankara çiğdemi, Ankara beyaz güvercini ve Türk bayrağı resmedildi.

Elmadağ, Ankara, Evren, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:02 Kaynak: AA
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