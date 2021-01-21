Başkentin en yaşlı iki kadınına Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Başkentin en yaşlı iki kadınına Kovid-19 aşısı yapıldı

21.01.2021 13:36

Başkentte yaşayan 116 yaşlarındaki Hatice Çoğalan ve Güllü Yücel'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozu uygulandı.

Başkentte yaşayan 116 yaşlarındaki Hatice Çoğalan ve Güllü Yücel'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozu uygulandı.

Kovid-19 mücadele sürecinde bugün 85 yaş üzerindekiler için aşılama uygulaması hayata geçirildi.

Bu kapsamda hekim ve uzman sağlık personelinden oluşan ekip, başkentin en yaşlısı 116 yaşlarındaki Hatice Çoğalan ve Güllü Yücel'e evlerinde Kovid-19 aşısı yaptı. Sağlık ekibi, herhangi bir yan etki görülmesi ihtimaline karşı bir süre Çoğalan ve Güllü'nün evinde bekledi.

Çoğalan'ın oğlu Hasan Hüseyin Çoğalan, annesinin Kovid-19 kapmaması için kendilerini çok iyi koruduklarını belirtti. Güllü ise kendisine aşı yapmaya gelen ekibe teşekkür etti.

" Ankara'da 85 yaş üstü yaklaşık 165 civarında kişi var"

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Sağlık Bakanlığının talimatıyla bugün 85 yaş ve üstü vatandaşların aşı olması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Başkentteki en yaşlı iki kişinin aşısının yapıldığını ifade eden Gülüm, aşı öncesi sağlık ekibinin bilgilendirme yaptığını, aşılarının da başarılı bir şekilde uygulandığını belirtti.

Gülüm, "Ankara'da 85 yaş üstü yaklaşık 165 bin civarında kişi var. Onlar da gerekli sağlık tedbirleri alınarak ilk yardım çantalarıyla ziyaret ediliyor ve aşıları yapılıyor. Geçen hafta aşı uygulamaları başlatıldı." dedi.

Mehmet Gülüm, salgın sonrası Çoğalan ve Güllü'yü ziyaret edeceğini söyledi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Gül de uygulamaya katıldı.

Başkentin en yaşlı iki kadınına Kovid-19 aşısı yapıldı
Başkentin en yaşlı iki kadınına Kovid-19 aşısı yapıldı
Başkentin en yaşlı iki kadınına Kovid-19 aşısı yapıldı
Başkentin en yaşlı iki kadınına Kovid-19 aşısı yapıldı

Mehmet Gülüm, Ankara, Güllü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentin en yaşlı iki kadınına Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika


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