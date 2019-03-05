Başkentin İçme ve Kullanma Suyuna Sıkı Denetim Başladı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, başkentin günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılarken, meydana gelen fiziki su kayıpları ile kaçak su kullanımını kontrol altına alacak yeni bir uygulama başlattıklarını açıkladı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, başkentin günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılarken, meydana gelen fiziki su kayıpları ile kaçak su kullanımını kontrol altına alacak yeni bir uygulama başlattıklarını açıkladı.



ASKİ'den günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılarken, meydana gelen su kayıplarını önlemek adına yeni bir uygulama devreye girecek. 9 merkez ilçedeki şehir şebekesine günlük 1 milyon 300 bin metreküp su verdiğini ifade eden ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, kayıp ve kaçakları engelleyerek su tüketimini 1 milyon metreküpün altına düşürmeyi amaçladıklarını söyledi. Bu çalışma ile yılda 110 milyon metreküp suyun tasarruf edilebileceğine dikkat çeken Kınacı, başkentin 3 aylık su ihtiyacına denk gelen miktarın parasal değerinin ise 600 milyon TL olduğunu vurguladı.



Musluklardan akan suyu kaliteli ve sağlıklı bir şekilde abonelere ulaştırmak için büyük titizlik içinde çalıştıklarının altını çizen Kınacı, bunun yanı sıra her bir damlası değerli olan sudaki fiziki kaçak ile kaçak su kullanımının önüne geçecek projeye; Altındağ, Gölbaşı, Çankaya ve Sincan ilçelerinde başladıklarını ifade etti.



"Basınç ve debiler ölçülecek"



Proje kapsamında fiziki su kaçaklarını önlemek için öncelikle su şebekesinde vanalarla su giriş çıkışlarının kontrol edildiği izole alt bölgeler oluşturulacağını kaydeden Kınacı, "Her bir alt bölgedeki izole bölgenin seçilen noktalarında 24 saat boyunca basınç ve debilerin ölçümü yapılarak otomatik olarak kaydediliyor. Geliştirilen hidrolik ve akustik yöntemlerle ayrıca şebeke hattı boyunca fiziki su kaçağı olan yerler de tespit edilerek, anında müdahale ediliyor" diye konuştu.



İçme suyu şebekesinin bilgisayar ortamında oluşturulacak hidrolik modeli sayesinde su tüketim alışkanlıkları belirlenerek, abonelere ihtiyaç duydukları zamanda ihtiyaca yetecek basınçta su temini sağlanacağının da altını çizen Kınacı, "Bu sistem sayesinde içme suyu şebekesi, su tüketiminin az olduğu gece saatlerinde oluşan yüksek basınçtan korunarak, su arızalarının oluşumu engellenecek ve böylece şebekenin ekonomik ömrü de uzatılacak" şeklinde konuştu.



"Su arızalarına anında müdahale"



Oluşabilecek su arızalarının, şebekenin sürekli izlenmesi sonucunda anında fark edileceğini belirten ASKİ Genel Müdürü Kınacı, "Şebekede sağlanan hakimiyet sayesinde ekiplerimiz arızalara anında ve hızlı bir şekilde müdahale edebilecek. Böylece olası su kayıplarının da önüne geçeceğiz" dedi.



"20 bin kişinin su tüketimine eş değer tasarruf"



Kınacı, pilot bölge olarak seçilen Altındağ'daki çalışmalar kapsamında 15 farklı noktada fiziki su kaçağı tespiti yaptıklarını da şu şekilde aktardı:



"Aydınlıkevler Mahallesi'nde planlı bir çalışma başlattık. İçme suyu şebekesine verilen su miktarı ve abonelerin tükettiği su miktarı hassas ölçümlerle 24 saat izlenecek. Bu çalışmamız neticesinde yer yüzeyine çıkmadan kanalizasyona karışan toplam 15 adet içme suyu bularak onarımlarını sağladık. Bu sayede saniyede 35 litre temiz ve arıtılmış suyun boşa akması önlendi. Sadece bu bölgede yapılan çalışma sayesinde 20 bin kişinin tüketimine eş değer suyun da boşa akarak ziyan olmasının önüne geçmiş olduk. Yaşanan bu arızalarla sızan ve boşa akan kayıp kaçak suyun maliyeti, bu mahalleye yapılan yatırımın tamamını karşılayacak düzeydedir."



Projenin tüm Ankara'yı kapsayacak şekilde devam edeceği bilgisini veren Kınacı, "Çalışmalarımızı merkez ilçelerde 4 yıl, çevre ilçelerde ise 5 yıl içinde tamamlayacağız. Böylece hem suyun boşa akarak ziyan olmasını önleyeceğiz, hem de ASKİ'nin bütçesine büyük katkı sağlayacağız" diye konuştu. - ANKARA

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