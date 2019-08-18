Son Dakika Haberleri: Başkentin ilk hac kafilesi döndü
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Başkentin ilk hac kafilesi döndü

35 dakika önce

Başkentte, hac ibadetinin ardından kutsal topraklardan dönen hacılar karşılanmaya başlandı.

Başkentin ilk hac kafilesi döndü, System.String[]
Başkentte, hac ibadetinin ardından kutsal topraklardan dönen hacılar karşılanmaya başlandı.
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden uçakla gelen hacılar, Esenboğa Havalimanı'na indi.
Havalimanında hacılar, aileleri ve yakınları tarafından çiçeklerle ve coşkuyla karşılandı. Karşılamada duygusal anlar yaşandı.
Hacılardan Aysel Yolcu, kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ve yurda güzel duygularla döndüğünü belirtti.
Yolcu, hac ibadeti yapmanın herkese nasip olması için dua ettiğini söyledi.
Hacılardan Mehmet Koç da hac ibadetini sağlıkla tamamlayarak Türkiye'ye döndüğü için çok sevinçli olduğunu dile getirerek, "Çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin." diye konuştu.
Esenboğa Havalimanı, Suudi Arabistan, Hacılar, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:54 Kaynak: AA
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