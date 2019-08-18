Başkentin ilk hacı kafilesi (1)
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Hacı yakınları ile röportaj -İlk hacı kafilesinin gelişi -Hacıların yakınları ile buluşmaları ANKARA - Başkentin ilk hacı kafilesi Cidde'den Ankara'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:16 Kaynak: AA
-Hacı yakınları ile röportaj
-İlk hacı kafilesinin gelişi
-Hacıların yakınları ile buluşmaları ANKARA - Başkentin ilk hacı kafilesi Cidde'den Ankara
'ya geldi.
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