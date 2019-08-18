Son Dakika Haberleri: Başkentin ilk hacı kafilesi (2)
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Başkentin ilk hacı kafilesi (2)

1 saat önce

İlk hacı kafilesinin gelişi -Hacıların yakınları ile buluşmaları ANKARA - Başkentin ilk hacı kafilesi Cidde'den Ankara'ya geldi.

-İlk hacı kafilesinin gelişi
-Hacıların yakınları ile buluşmaları ANKARA - Başkentin ilk hacı kafilesi Cidde'den Ankara'ya geldi.
Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:50 Kaynak: AA
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