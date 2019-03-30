Son Dakika Haberleri: Başkentin Kalbine Tek Vasıta ile Yolculuk

Başkentin Kalbine Tek Vasıta ile Yolculuk

28 dakika önce

Ankara Kahramankazan'da yaşayan vatandaşlar artık Ankara'nın kalbi konumundaki Kızılay ve Sıhhiye'ye aktarma yapmadan direkt olarak ulaşabilecek.

Başkentin Kalbine Tek Vasıta ile Yolculuk, System.String[]
Ankara Kahramankazan'da yaşayan vatandaşlar artık Ankara'nın kalbi konumundaki Kızılay ve Sıhhiye'ye aktarma yapmadan direkt olarak ulaşabilecek.

Yeniden düzenlenen EGO ve özel halk otobüsü seferleriyle vatandaşlar Kahramankazan'dan aktarma yapmadan Kızılay ve Sıhhiye'ye tek toplu taşıma aracıyla gidebilecek ve dönebilecek. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz'un girişimleri ve Cumhur ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin destekleriyle hayata geçirilen uygulama ile EGO otobüsleriyle direkt olarak aktarmasız Kızılay'a gidebilecek. Önceki uygulamada Kahramankazan'dan hareket eden EGO otobüsleri Eryaman metro istasyonuna kadar gidiyor, vatandaşlar buradan metroya binerek Kızılay'a ulaşabiliyordu. Hayata geçirilen uygulama ile Kahramankazan'da yaşayan vatandaşlar direkt olarak Sıhhiye ve Kızılay'a kolaylıkla gidebiliyor. Yeni uygulamadan oldukça memnun olduğunu dile getiren vatandaşlar, Ertürk, Oğuz ve Özhaseki'ye şükranlarını iletti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:26 Kaynak: İHA

Ankara, Kahramankazan, Kızılay, Güncel
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