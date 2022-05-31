Başkentin kültür yolundan Buika geçti

Başkent Kültür Yolu Festivali için Türkiye'ye gelen Latin Grammy ödüllü Ekvator Ginesi asıllı İspanyol şarkıcı Buika, Ankara'da Latin rüzgarı estirdi.

Sevilen şarkılarını, dün akşam müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde seslendiren sanatçı, başkentlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Buika, festivali kapsamında verdiği konser için geldiği Ankara'da bir otelde basın mensuplarıyla buluştu.

Yaptığı müzikle hayatın her gün yeniden başladığı ve her yeni günün bir hediye olduğunu ifade eden Buika, salgın sonrası dünyanın yeni bir dönemin başında olduğunu, bu nedenle de mücadeleye devam edilmesi gerektiğini anlattı.

"Dinleyiciyle iletişim çok açık"

Türkiye'deki dinleyicileri için "sıcak, tutkulu, ve kültürlü" tanımlamasını kullanan Buika, "Burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum çünkü dinleyiciyle iletişim çok açık. Sizi eğlenceli bulduklarını ve sevdiklerini görmenize izin veriyorlar. Gönülleri açık ve hislerinizle ilgili onlara her zaman güvenebilirsiniz." dedi.

Türkiye'de çok yetenekli genç müzisyenlerin bulunduğunu kaydeden sanatçı, bu müzisyenlerin sanatlarını sadece Türkiye değil, bütün dünya için yaptığını belirterek, dünyaya açılmaları tavsiyesinde bulundu.

Bu arada Türk mutfağına hayranlığını da dile getiren Buika, bu mutfağa ilişkin her şeyi çok sevdiğini, özellikle de yeşillikleri çok beğendiğini aktardı.

"Türkçe sihirli bir dil"

Buika, Türk dilinin bir "sihir"e sahip olduğunu, anlamayanlar için söylenenlerin bir melodi gibi geldiğini, bu sihir nedeniyle de Türk sanatçıların evrensel çalışmalar yapması gerektiğini söyledi.

Başkent Kültür Yolu Festivali'nin, dünyanın yeniden eğlenmeye ihtiyacı olduğunu hissettirdiğini vurgulayan Buika, "Sevgiyi konuşmak için buradayım. Birileri sevgi hakkında konuşmalı. Sevgiye dair şarkı söylemek için buradayım çünkü biz sevginin bir parçasıyız, savaşın değil. Sevgi savaşçılarıyız. Çünkü dünyada devam eden savaşlara rağmen sevgi için mücadeleye devam ediyoruz, evimiz, işimiz için." ifadelerini kullandı.

Ankara'yı çok sevdiğini dile getiren Buika, insanlarını sevdiğini, burada bir süre yaşayabileceğini ve Türkiye'nin her yerinde kendini evinde hissetmenin mümkün olduğunu anlattı.

Buika, dünyada farklı müzik kültürlerinin tanıtılması adına daha fazla çalışılması, Türkiye'nin de bu konuda tanıtım çalışmalarını biraz daha yoğunlaştırması gerektiğini sözlerine ekledi.