Başkentin simge yerlerinden Ulus Meydanı'nda sağanak yağış - Son Dakika
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Başkentin simge yerlerinden Ulus Meydanı'nda sağanak yağış

11.06.2022 18:42

Başkentin simge yerlerinden Ulus Meydanı'nda sağanak yağış Ankara'nın simge yerlerinden olan Ulus Meydanı'nda sağanak yağış görüntülendi.

Başkentin simge yerlerinden Ulus Meydanı'nda sağanak yağış

ANKARA - Ankara'nın simge yerlerinden olan Ulus Meydanı'nda sağanak yağış görüntülendi. Vatandaşların yardımı ile meydanda bulunan bir çadır fırtınanın etkisi ile uçmaktan son anda kurtarıldı.

Ankara'da sağanak yağmur şehrin simge yeri Ulus Meydanı'nda da etkisini gösterdi. Bölgede bulunan vatandaşlar sığınacak yer ararken meydanda bulunan bir çadır son anda kurtarıldı.

Başkentin simge yerlerinden Ulus Meydanı'nda sağanak yağış
Başkentin simge yerlerinden Ulus Meydanı'nda sağanak yağış
Başkentin simge yerlerinden Ulus Meydanı'nda sağanak yağış
Başkentin simge yerlerinden Ulus Meydanı'nda sağanak yağış

YORUMLAR
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Başkent'te beklenen sağanak yağış etkili oldu Başkent'te beklenen sağanak yağış etkili oldu İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: '(Ankara'daki sağanak) Yağışlar 40 yerleşim yerinde etkili oldu' İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: '(Ankara'daki sağanak) Yağışlar 40 yerleşim yerinde etkili oldu'
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentin simge yerlerinden Ulus Meydanı'nda sağanak yağış - Son Dakika

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