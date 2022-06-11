ANKARA - Ankara 'nın simge yerlerinden olan Ulus Meydanı'nda sağanak yağış görüntülendi. Vatandaşların yardımı ile meydanda bulunan bir çadır fırtınanın etkisi ile uçmaktan son anda kurtarıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Başkentin simge yerlerinden Ulus Meydanı'nda sağanak yağış - Son Dakika

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