Yıkım emri gelen bina torbacıların meskeni oldu - Son Dakika
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Yıkım emri gelen bina torbacıların meskeni oldu

03.09.2022 12:43
Yıkım emri gelen bina torbacıların meskeni oldu

Başkentin Sincan ilçesine bağlı Selçuk Mahallesi'nde bulunan ve yıkım emri verilen bina boşaltıldıktan sonra torbacıların meskeni oldu.

Başkentin Sincan ilçesine bağlı Selçuk Mahallesi'nde bulunan ve yıkım emri verilen bina boşaltıldıktan sonra torbacıların meskeni oldu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Selçuk Mahallesi sakinleri son günlerde yıkım kararı verilen ama yıkılmayan metruk binayı mesken edinen torbacılardan şikayetçi. Mahallede oturan vatandaşların iddialarına göre kimliği belirsiz kişiler akşam saatlerinde binayı uyuşturucu kullanmak ve alkol tüketmek için kullanıyor.

Daha önce binada oturan bir vatandaş binanın güvensiz hale geldiğini belirterek, "Şimdi siteyi tinerciler, sarhoşlar, içkiciler akşamları sürekli sürekli kavga dövüş var. Polisleri ben aradım birkaç defa. Biz bir şey yapamayız bina ya yıkılsın ya da tekrardan tamirini yaptırın diye açıklama yapıyorlar" diye konuştu.

Binanın güvensiz durumundan rahatsız olan bir diğer vatandaş ise "Bina şu an da metruk bir bina. Binanın içinde gece tinerciler yaşıyorlarmış. Karşı komşum bir kadına taciz etmişler. Bu bina yıkılacaksa bir anca önce yıkılmasını talep ediyorum yetkililerden. Yapılacaksa da yapılsın vatandaşlardan binada otursun. İçeride fuhuş yapıldığına dair duyumlarımız var" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, Selçuk, Sincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yıkım emri gelen bina torbacıların meskeni oldu - Son Dakika

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