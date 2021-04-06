Başkentin Süper Lig'deki futbol kulüpleri Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yılını kutladı

Gençlerbirliği Kulübü ise "Cumhuriyetimizin kuruluşunda kurtuluş mücadelemizin sesi olan Anadolu Ajansı'nın 101. yıl dönümünü kutluyoruz." paylaşımında bulundu.

MKE Ankaragücü Kulübü yayımladığı kutlama mesajında, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk 'ün talimatıyla Milli Mücadele'nin başladığı süreçte milletimizin sesini dünyaya duyurmak için kurulan Anadolu Ajansı'nın 101. yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkentin Süper Lig'deki ekipleri MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği , Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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