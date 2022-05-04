Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

04.05.2022 13:17
Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Ankara'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Ankara'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

İlçeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, kaya mağaralarıyla bilinen İnözü Vadisi, gözetleme kulesi, Hıdırlık Seyir Terası ve diğer mekanları geziyor.

Öte yandan, uzun süredir kapalı olan Tarihi Suluhan Kervansarayı da ziyaretçileri ağırlıyor.

İlçeyi gezen Kültür Tunçaslan, Erzincan'dan geldiklerini ve Ankara'da misafir olduklarını söyledi.

Beypazarı'nı hep gezmek istediği dile getiren Tunçaslan, "Karavanım var. 3 kızım ve torunlarımla Beypazarı'na geldik. Beypazarı çok güzel." dedi.

Nesrin Tunçaslan da Beypazarı'nı çok beğendiğini belirterek, "Burayı yıllardır merak ediyorduk. Bu bayram bir fırsat oldu ve geldik, geziyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Ankara Kent Konseyi'nden Yöresel İşaretli Ürünlerle Bayram Kutlaması Ankara Kent Konseyi'nden Yöresel İşaretli Ürünlerle Bayram Kutlaması Bayram sakinliğini fırsat bilen Başkentliler soluğu parklarda aldı Bayram sakinliğini fırsat bilen Başkentliler soluğu parklarda aldı

Ramazan Bayramı, Beypazarı, Bayram, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:13 Annesi ile birlikte yaşayan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü
13:11 Elon Musk'ın yeni planı: Twitter iş insanlarına ve hükümet çalışanlarına ücretli olacak
12:38 Rusya'nın müttefiki Belarus'tan savaşa hazırlık gibi tatbikat: Putin ve Lukaşenko dün görüşmüştü
12:32 Kim Kardashian diyete rağmen Monroe'nun elbisesine sığamadığı için fermuarı kapatamamış
12:29 Esenyurt'ta kiracı ve ev sahipleri birbirine girdi, silahlar çekildi: İşte o görüntüler
11:55 Konya'da fabrikayı ateşe veren kundakçının rahatlığı görüntülendi: Bu kadarına da pes!
11:36 DSÖ'den obezite uyarısı: Avrupa'da salgın boyutuna ulaştı, ilk sırada Türkiye var
11:20 Gezi davasında müebbet hapis cezası alan Osman Kavala: Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir
11:06 AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi: Petrol ithalatının tamamen durdurulması teklif edildi
10:58 Kuzey Kore 14. balistik füze denemesini yaptı: Hedef Japon Denizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 13:23:26. #1.12#
SON DAKİKA: Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement