Başkentin toplu taşıma araçları yaz döneminde tam kapasite ile çalışacak - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarının yaz döneminde tam kapasite ile çalışacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 1 Haziran-1 Ekim tarihlerinde uygulanacak "Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri" genelgesi kapsamında, toplu taşıma araçlarının tam kapasite çalışacağı, araçlarda maske kullanımının zorunlu olacağı ve sosyal mesafe kurallarına devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, Ankaray ve Metro gibi raylı sistemlerde sefer saatlerinin güncellendiği, yoğunluğun yaşandığı bölgelere ise ek otobüs takviyesinin yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, toplu taşıma araçlarında tüm önlemleri aldıklarını belirterek, 1 yeni sürece ilişkin tüm hazırlıklarımızı tamamladıklarını bildirdi. 1540 otobüs, 49 hareket noktası ve 5 otobüs bölgesinden günde 8 bin 800 sefer yaptıkları bilgisini paylaşan Altaş, şunları kaydetti:

"Toplam 335 hatta hizmet veren bir filoya sahibiz. Sosyal mesafeye uygunluk açısından herhangi bir sıkıntıya yol açmamak için mevcut imkanlarımız dahilinde tüm kapasitemizle hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Sadece biz değil izin ve ruhsat verdiğimiz özel halk otobüsleri, özel toplu taşıma araçları da tüm kapasitesini kullanarak yolcularımızı sağlıklı ve pandemi kurallarına uygun bir şekilde taşımak için gayret edecekler."