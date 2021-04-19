Başkentin yeşillik ihtiyacının karşılandığı Çubuk'taki arazilerde sevkiyat hazırlığı

Ankara'nın yeşillik ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Çubuk ilçesindeki üreticiler, yeni sezona hazırlanıyor.

Sezonda günde ortalama 10 kamyon dolusu ıspanak, maydonoz, soğan, tere, dereotu, roka, kuzukulağı sevkiyatı yapan Yenice Mahallesi'nde üreticiler, hava şartlarının mevsim normallerinde gitmemesi nedeniyle hazırlıklarına geç başlamak zorunda kaldı.

Yaklaşık 30 yıldır yeşillik üreten Hacı Ünal, yaptığı açıklamada, ürünün tarladan sofraya yolculuğunun bir hafta içinde başlayacağını söyledi.

Çiftçiliğin zorluklarından bahseden Ünal, "Dolu yağar, yağmur yağar, afat vurur. Bu nedenle de her yıl aynı verimi alamazsınız. 2 yıldır da pandemi etkiledi işimizi. Bu nedenle kısıtlamalar devam eder diye ektiğimiz alanı yarıya indirdik." dedi.

Üreticilerden Cuma Eğilmez de aracıların fiyatlara etkisine değindi.

Eğilmez, "0,40 ila 0,50 kuruş bandında satıyoruz ama tüketiciye 1,50 hatta 2 liraya satılıyor. Bizden daha çok aracılar para kazanıyor. Biz de masraflarımızı ancak çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede yaklaşık 20 yıldır yeşillik üreticisi olan Bayram Karadavut ise yeni sezonda salgının satışlarını etkilememesini temenni ederek, "Bizi en çok düşündüren bu pandemi ve kısıtlamalar. Genelde halk pazarları hafta sonları oluyor. Hafta sonları kısıtlamalar olduğundan bizim ürünler birkaç gün beklemez." diye konuştu.