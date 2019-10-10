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Başkentin yıl dönümünde Ankara Türküleri

25 dakika önce

Ankara'nın başkent oluşunun 96'ncı yıl dönümü Akyurt'ta da coşkuyla kutlanacak.

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Ankara'nın başkent oluşunun 96'ncı yıl dönümü Akyurt'ta da coşkuyla kutlanacak.


Akyurt Belediyesi tarafından Ankara'nın başkent olduğu tarih olan 13 Ekim'de Belediyeye ait Kültür Merkezinde kutlama programı düzenlenecek. Ankara'nın en önemli simgelerinden olan ve 1919 Aralık'ında şehre gelen Mustafa Kemal Atatürk'ü Dikmen'de karşılayan seymenler de programda yer alacak. Kültür Bakanlığı sanatçısı Mustafa Özcan, en sevilen ve tüm Türkiye'nin bildiği Ankara Türküleri Konseri ile Akyurtularla olacak.


Etkinlikle ilgili düşüncelerini aktaran Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "Ankara, geçmişi çağlar öncesine dayanan bir şehir. Bu nedenle başkent olmasında farklı anlamlar mevcut. Biz de şehrimizin bir parçası olarak Ankara'nın adının geçtiği her türlü etkinlikte var olmak için gayret gösteriyoruz. Ankara insanı 1919 yılında kurtuluş mücadelesini benimsediğini kanıtlamıştır. Hem bu nedenle hem de coğrafyanın merkezinde olması nedeniyle başkent olmayı hak etmiştir. Bizler bugün Türkiye'nin idare merkezi olan büyük bir metropolün içerisindeyiz. 96 yıl önce Cumhuriyet kurulurken Ankara başkent olarak ilan edildi. Bu bizler için övünç kaynağıdır. Çeşitli etkinliklerle daha önce de Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünde etkinlikler yapıldı. Ankara'nın başkent olmasında en önemli etkenlerden olan seymenlerimiz olmadan program olmaz. Seymenlerimizin yanında ilçemizi iyi tanıyan sanatçı Mustafa Özcan da bizimle olacak. En sevilen Ankara türkülerini seslendirecek. Akyurt halkını 13 Ekim akşamı saat 19.30'da Kültür Merkezimize bekliyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Akyurt, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
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