- Büyükşehir Belediyesinden yaya üst geçitlerine makyaj - Son Dakika

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Büyükşehir Belediyesinden yaya üst geçitlerine makyaj

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, yıpranan yaya üst geçitlerine estetik bir görünüm kazandırmak için bakım, onarım ve boyama çalışması başlattı.

Başkent'te 25 yaya üst geçidi bakım ve boyama çalışmaları programına alınırken, 1071 Malazgirt Bulvarı ODTÜ A4 Kapısı önü yaya üst geçidi ile Eskişehir Yolu Sayıştay önündeki üst geçidin boyama işlemi tamamlandı. Büyükşehir ekipleri, Ulus Atatürk Anıtı önünde yer alan yaya korkuluklarını da boyayarak kent meydanına temiz bir görünüm kazandırdı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar kapsamında üst geçitlerin ömrünü uzatacak bakım ve boyama işlemleri daha da hızlandırıldı.

İlk etapta 6 üst geçidin boyama çalışmaları tamamlandı

İlk etapta 6 üst geçitte boyama ve bakım çalışmaları tamamlanırken, Eskişehir, Konya, Samsun ve İstanbul Yolu başta olmak üzere Protokol Yolu ile bazı cadde ve bulvar üzerinde yer alan şu 25 yaya üst geçidi bakım, onarım, temizlik ve boyama programına alındı:

"ODTÜ Girişi Önü, Tarım ve Orman Bakanlığı Önü, Ümitköy Etimesgut Dönüşü Önü, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Önü, Etiler D.H.M. İşletmesi Önü, Gazi Hastanesi Önü, Gölbaşı Yunus Market Önü, Petrol Ofisi Önü, Turhan Dökmeci İlköğretim Okulu Önü, Ufuk Üniversitesi Hastanesi Önü, Yelken Plaza Önü, Çiğiltepe Askeri Lojmanlar Önü, Körler Okulu Önü, Turgut Özal Bulvarı 1011 Kavşağı Önü, Turgut Özal Bulvarı Siteler Giriş Kavşağı Önü, Balıkhisar Köy Girişi Önü, Çankırı Kavşağı Önü, Çubuk Kavşağı MAN Fabrikası Önü, Gümüşköy Göçmen Konut Kavşağı Eskiköy Yolu Önü, Gümüşköy Sitesi Girişi Önü, Hürriyet Tesisleri Mevki Önü, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı Altınpark Önü, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı Aydınlıkevler Lisesi Önü, Parkçiftlik Önü, Yenimahalle Cemre Parkı Önü."

Armada AVM önü yaya üst geçidinde boyama işlemine devam eden Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri son olarak 1071 Malazgirt Bulvarı ODTÜ A4 kapısı önü ile Eskişehir Yolu Sayıştay önündeki üst geçitte boyama işlemini tamamladı. Büyükşehir ekipleri ayrıca Ulus'ta Atatürk Heykeli'nin önünde yer alan yaya korkuluklarını da boyayarak kent meydanına temiz bir görünüm kazandırdı.