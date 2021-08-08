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Başkentli çiftçiler, "süper meyve" aronyanın üretimini arttırmak için kooperatif kuracak - Son Dakika

Başkentli çiftçiler, "süper meyve" aronyanın üretimini arttırmak için kooperatif kuracak

08.08.2021 11:02
Başkentli çiftçiler,

Başkentte 35 yıldır çiftçilik yapan Mustafa Sami Barshan, birçok hastalığa iyi geldiği için ABD'de "süper meyve" olarak anılan aronyanın üretimini arttırmak için kooperatif kuracaklarını söyledi.

Başkentte 35 yıldır çiftçilik yapan Mustafa Sami Barshan, birçok hastalığa iyi geldiği için ABD'de "süper meyve" olarak anılan aronyanın üretimini arttırmak için kooperatif kuracaklarını söyledi.

Mustafa Sami Barshan, AA muhabirine, 35 yıldır çiftçilik yaptığını, şimdiye kadar birçok meyve, tıbbi ve aromatik bitki ürettiğini, araştırmalardan sonra ise en çok dikkatini çeken aronyayı üretmeye karar verdiğini anlattı.

Üretime Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Günalan Mahallesi'nde kurduğu çiftlikte başladığını aktaran Barshan, aronya fidelerini 4 yıl önce Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden aldığını söyledi.

Fidanlardan üçüncü yıl verim almaya başladıklarını dile getiren Barshan, meyveleri eylülün ilk haftasında rengi siyaha dönünce hasat edeceklerini ifade etti.

En yüksek antioksidan içeriğe sahip meyvelerden biri olan aronyanın yaş ve kuru olarak tüketildiğini, suyunun içildiğini, gıda renklendirilmesinde, kozmetik ve ilaç alanında da kullanıldığını anlattı.

Aronyanın piyasada hak ettiği yeri bulması için üretiminin fazla olması gerektiğini vurgulayan Barshan, "Aronya bahçeleri fazla olursa markalaşma olabilir. Hem pazara sürümü hem de piyasada gerçek değerini bulması mümkün olur." dedi.

Üretimin fazlalaşmasıyla meyveden farklı ürünler elde edilmesinin yolunun açılacağını dile getiren Barshan, şunları kaydetti:

"Bizim dikmemizden cesaret alan Ahiboz ve Karaali köyündeki bazı üreticiler de 'biz de yapsak' diye söyledi. Onların da yapmaları için elimizden gelen desteği veriyoruz. Aronyayı yurt içindeki piyasasına yetiştirmek için bir dondurmacıya gitsek aronyayı renklendirici olarak kullanacak dahi olsa 1-1,5 tonu istemez, 1,5 ton yerine '50-100 ton varsa alayım, devamlılığı sağlayayım' der. Stoklayarak halletmesi lazım. Aronya ile yapılacak pestil, reçel gibi diğer ürünlerde durum aynı şekilde. Devamlılık ve ekonomik olmasını sağlamak için 'üç köyde markalaşalım' diye yola çıkıyoruz. Bayanların burada kurmak istediği bir kooperatif var, eşim ilgileniyor. Burada kurulacak kooperatifte ürünleri toplayıp satıcısına ulaştıracağız. Bu işin manyetosu burası olacak. Buradan başlayıp devam edecek ki diğerleri de güvenip girebilsin. Çiftçiler, yıllardır yapmış olduğu tarımdansa bu bitkiye girmesinin kendisinin karına olacağına inanmasıyla üretime başlayabilir."

"Çiftçimizin yüzünü güldürmeye çalışacağız"

Üç köyün aronya üretiminde merkez olacağına dikkati çeken Barshan, "Üreticilerimiz kooperatife katılacak ve çiftçimizin yüzünü güldürmeye çalışacağız, gayretimiz onun için. Aronya meyvesiyle ilgili bundan sonraki senelerde de çok şey duyacağız ve sektöre girecek." ifadelerini kullandı.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden fideleri aldıktan sonra yetiştirirken çok zorlandıklarını, İl Müdürlüğü ile de uzak olduğu için iletişim kuramadıklarını dile getiren Barshan, Ankara Büyükşehir Belediyesiyle irtibata geçtiklerini ve Büyükşehir Belediyesinin kendilerine bilgi ve teknik destek verdiğini söyledi.

Belediyeden aldıkları destek sonucunda bir fidandan aldıkları 1-2 kilo verimin 4-5 kiloya çıktığını aktaran Barshan, aronyanın 30-40 yıl yaşayabildiğini, verimliliğinin 5'inci seneden itibaren yaklaşık iki katına çıktığını anlattı.

"Ham madde desteği için iki üniversite ile protokol imzalayacağız"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mekin Tüzün ise Büyükşehir Belediyesinin katma değeri yüksek ürünleri desteklemeye başladığını, bunların içerisinde tıbbı ve aromatik bitkilerin önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Üretimin yanında ürünlerin pazarlanmasının da önemli olduğuna dikkati çeken Tüzün, ürünü pazarlamak için iki üniversite ile protokol imzalayacaklarını aktardı.

Aronya bitkisinin üretimini arttırmak için destek verdikleri ilk üreticinin Barshan olduğunu kaydeden Tüzün, şu ifadeleri kullandı:

"Hem bilgi hem de teknik destek veriyoruz. BELPLAS şirketimizde ürettiğimiz bakteriyel gübreyi kendisinin kullanmasını tavsiye ettik. Böylece hem kalitesi hem de miktarını arttırmış olduk. Yapmak istediğimiz şeylerden birisi de üreticileri örgütlemek. Bu, ürünlerin satışının belirli bir büyüklüğe ulaşmasıyla mümkün. Pazarda yeteri kadar payı ancak bu şekilde alabiliriz."

Tüzün, Ankara genelinde 16 kooperatifi desteklediklerini, aronya meyvesinin satılacağı kooperatifi de destekleyeceklerini sözlerine ekledi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mustafa Sami, Kooperatif, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentli çiftçiler, 'süper meyve' aronyanın üretimini arttırmak için kooperatif kuracak - Son Dakika


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