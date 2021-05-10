Başkentli çiftçilere 8 milyon sebze fidesi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere yaklaşık 8 milyon sebze fidesinin (domates ve biber) dağıtımına başlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma destekleriyle Başkentli çiftçinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 2020 yılında yerli üreticilere 5 milyon 827 bin 920 sebze fidesi (domates ve biber) desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yoğun talep üzerine fide desteğini artırarak yaklaşık 8 milyona yükseltti. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere talep toplama başvurularına 8 Nisan'da başlarken, Başkentli çiftçilere domates ve biber fidelerini dağıtmaya hazırlanıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, sebze fidesi dağıtımını toplam 23 ilçede gerçekleştirecek.

TAM 23 İLÇEDE DAĞITIM GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Başkent'teki sebze fidesi desteği dağıtım noktaları ve tarihleri şöyle:

Ayaş: 15 Mayıs: Akkaya-Akkaya Köy Konağı, Ilıca-Ilıca Köy Konağı, İlhan-İlhan Köy Konağı, Oltan-Oltan

Köy Konağı

16 Mayıs: Çanıllı, Başbereket, Ortabereket (Çanıllı Köy Konağı)

16 Mayıs: Pınaryaka, Bayat, Evci, Feruz (Pınarkaya Köy Konağı)

16 Mayıs: Sinanlı, Ayaş Merkez, Yağmurdere, Gökler, Gençali, Ulupınar, Bayram (ABB Fen İşleri Şantiyesi)

Beypazarı: 17 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

Nallıhan: 17 Mayıs-ABB ASKİ Şantiyesi

Güdül: 18 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

Şereflikoçhisar: 18 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

Evren: 18 Mayıs-ABB ASKİ Şantiyesi

Bala: 18 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

Haymana: 18 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

Kalecik: 19 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

Kahramankazan: 19 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

Çubuk: 20 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

Pursaklar: 20 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

Gölbaşı: 21 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

Çankaya: 21 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

Akyurt: 21 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

Polatlı: 22 Mayıs-ABB ASKİ Şantiyesi

Çamlıdere: 22 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

Kızılcahamam: 22 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

Sincan: 24 Mayıs-Peçenek Mahallesi Ziraat Odası Deposu

Yenimahalle: 24 Mayıs-Peçenek Mahallesi Ziraat Odası Deposu

Keçiören: 24 Mayıs-Peçenek Mahallesi Ziraat Odası Deposu

Altındağ: : 24 Mayıs-Peçenek Mahallesi

Elmadağ: 24 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi.

(Ali Nargüner/ İHA)