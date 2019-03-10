Son Dakika Haberleri: Başkentli Çiftçilere Tohum Desteği

Başkentli Çiftçilere Tohum Desteği

15 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesince, tarımın gelişmesi ve çiftçinin ekonomik yönden desteklenmesi amacıyla 13 Mart'tan itibaren tohum desteğinde bulunulacak.

Başkentli Çiftçilere Tohum Desteği, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesince, tarımın gelişmesi ve çiftçinin ekonomik yönden desteklenmesi amacıyla 13 Mart'tan itibaren tohum desteğinde bulunulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığınca, "korunga, mısır ve adi fiğ tohumu" desteği kapsamında başkentin tüm ilçelerinde çiftçilere tohum desteği verilecek.

Bu kapsamda, tarımın gelişmesi ve çiftçiyi ekonomik yönden desteklemek amacıyla 13 Mart'tan itibaren tohum desteği yapılacak.

Çiftçilere her yıl yem bitkisi tohumu dağıtan belediye, ülke ekonomisini de canlandırmak amacıyla yüzde 25'i çiftçi katkı payı, yüzde 75'i ise hibe olacak şekilde destek verecek.

Belediye, ilkbahar sezonunda 25 ilçede 360 kilogram adi fiğ, 100 kilogram mısır, 140 kilogram da korunga tohumu dağıtacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:23 Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel
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