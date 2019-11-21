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Başkentli çocuklar kukla festivalinde

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 5. Uluslararası Ankara Kukla Festivali kapsamında Başkentli minikleri kukla tiyatrosuyla buluşturdu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 5. Uluslararası Ankara Kukla Festivali kapsamında Başkentli minikleri kukla tiyatrosuyla buluşturdu.


Altındağ'da öğrenim gören yaklaşık 200 ilkokul öğrencisi, Başkent Tiyatroları Necip Fazıl Sahnesi'nde Tiyatro Tempo oyuncularının "Bremen Orkestrası" adlı oyununu büyük bir ilgiyle izledi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm çocukların eşit sosyal haklardan faydalanmasına yönelik projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da hiç tiyatro ve kukla gösterisi izlememiş çocukların bu duyguyu yaşamalarını sağladı. Oyun ile ilk kez tiyatroyla tanışan miniklerin rehber öğretmenleriyle birlikte ücretsiz ulaşımını da Büyükşehir Belediyesi üstlendi. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:54 Kaynak: İHA
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