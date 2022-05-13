Başkentli iki kadın çiftçi topraktan kazandıklarıyla çocuklarını okuttu - Son Dakika

Ankara'da gece gündüz demeden toprağa verdikleri büyük emekle geçimlerini sağlayan iki kadın çiftçi, çocuklarının geleceğini de yine topraktan kazandıklarıyla inşa etti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl tarım sektöründe 4 milyon 948 bin kişi istihdam edilirken, bunun 2 milyon 47 binini (yüzde 41,4) kadınlar oluşturdu. Tarımda kadın istihdamı 2020'ye kıyasla 130 bin arttı.

Kadın çiftçiler, bir yandan emekleriyle hanelerinin geçimine katkı sağlarken, topraktan elde ettikleri kazançla çocuklarının eğitim hayatlarında da önemli rol oynuyor.

Bu kadın çiftçilerden Ankara'nın Polatlı ilçesi Karaahmet Mahallesi'nde yaşayan Beyhan Gürkan ve Zübeyde Karakaya, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gürkan, bir çiftçi olarak zaman zaman erkeklerle özdeşleşen ağır işleri de yaptığını, çiftçi olmadan üretimin olamayacağını söyledi.

35 yıldır çiftçilik yaptığını belirten Gürkan, "Çiftçilerin ürün elde etmesi kolay değil. Buğdayımı kendim kamyona yükler, kendim kullanır, borsada satarım. 4 tane çocuğum var. Hepsi okudu, işini gücünü buldu. Birisi ABD'ye gitti. Hepsini toprak sayesinde okuttuk." dedi.

Aynı bölgede ikamet eden Zübeyde Karakaya da çiftçilik sayesinde çocuklarını okuttuğunun altını çizerek, "Eşimle beraber çiftçilik yapıyoruz. Emeklimiz bile yok şu an ama çok şükür geçiniyoruz. Eğer çiftçiler olmasa şehirdekiler bu kadar rahat yaşayamazlar." diye konuştu.

Destekler çiftçiye katkı sağlıyor

Karaahmet Mahallesi Muhtarı İsmail Ersoy da mahallelerinde 80 hane olduğunu, bölgelerinde buğday, arpa, nohut, ay çekirdeği, pancar ve soğan gibi ürünler ekildiğini anlattı.

Çiftçiye sağlanan desteklere de değinen Ersoy, şunları kaydetti:

"Devlet mazot gübre desteği veriyor, köylüye biraz katkısı oluyor. Mazot ve gübre gibi girdiler çok pahalı geliyor, bundan dolayı çiftçi zorlanıyor, devletten çiftçiye desteklerinin devamlılığını bekliyoruz. Bugün bir traktör dönümde 2 litre mazot yakıyor. Bu, çiftçiye bayağı zorluk, öte yandan parçası da geçen sene aldığımızdan daha pahalı. Devletten istediğimiz mazot girdilerimizi biraz aşağı çekerse daha iyi olur. Mazot desteğinin çok faydası oluyor. Çiftçi üretmek için elinden geleni yapıyor."