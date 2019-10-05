Son Dakika Haberleri: Başkentli kadın üreticiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile el sıkışıyor
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Başkentli kadın üreticiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile el sıkışıyor

1 saat önce

Başkentli kadın üreticiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile el sıkışıyor Ayaşlı kadın üreticilerin salçaları, EGO mutfağı için satın alındıANKARA - Ankara'nın Ayaş ilçesi Akkaya köyünde kadınların ürettiği 6 bin 300 kilogram salça, EGO Genel Müdürlüğü mutfağında kullanılmak üzere satın alındı.

Başkentli kadın üreticiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile el sıkışıyor

Ayaşlı kadın üreticilerin salçaları, EGO mutfağı için satın alındı

ANKARA - Ankara'nın Ayaş ilçesi Akkaya köyünde kadınların ürettiği 6 bin 300 kilogram salça, EGO Genel Müdürlüğü mutfağında kullanılmak üzere satın alındı.

EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hikmetullah Evrensel ile görüşerek el sıkışan Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zehra Varol, kadın üreticilere desteğinden dolayı teşekkür etti ve şöyle konuştu:

"2007 yılında kadın çiftçilerle birlikte kooperatifi kurduk. Biz çiftçi, üretici kadınlar olarak tarlada yetiştirdiğimiz domateslerin piyasaya göre zaman zaman ziyan olması, tarlada kalması sebebiyle bir salça tesisi kuralım istedik. Bunun üzerine çalışmalar yaptık, proje hazırlığımız oldu. Geçen yıl ilk olarak deneme üretimimizi yaptık. Bu yıl ise seri üretime geçtik. EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hikmetullah Evrensel ile de görüşmelerimizi yaptık. EGO Mutfağına salçalarımızı en kısa sürede göndereceğiz inşallah."

Başkentli kadın üreticiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile el sıkışıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Ayaş, Genel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:27 Kaynak: İHA
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