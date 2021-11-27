Başkentli kadınlar "duraksız seyahat" uygulamasından memnun - Son Dakika

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Başkentli kadınlar, Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı saat 19.00'dan sonra "duraksız seyahat" uygulamasından memnun olduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, EGO otobüslerini kullanan kadınların saat 19.00'dan sonra istedikleri yerde inebileceklerini duyurmasıyla yeni uygulama hayata geçirildi.

AA muhabiri, Ulus- Pursaklar hattında çalışan bir EGO otobüsünde seyahat eden kadın yolculara yeni uygulamayı sordu.

Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren yolculardan Tülin Pekcan, akşam saatlerinde evlerine dönerken korktuklarını, bu yüzden durak harici indirme yapılmasının kendilerini rahatlattığını söyledi.

Vesile Öztürk de kış ayları nedeniyle havanın erken karardığını ve dönüş zamanında kadın olarak tedirginlik duyduklarını anlattı. Öztürk, "Yakında soğuklar da artacak ve özelikle durakla ev arası uzak olan kadınlar daha da zorlanacak. Şimdi bu uygulama sayesinde rahat bir nefes almış olacağız." dedi.

Son dönemde yaşanan kadına şiddet olaylarına dikkati çeken Fatmanur Arslan da uygulamanın yerinde olduğunu ve yetkililere kadınlar olarak teşekkürü borç bildiklerini ifade etti.

Uygulamanın bu zamana kadar yapılmamasını eksiklik olarak gören yolculardan Ramazan Ergün ise "Yeni başlatılan bu uygulama çok güzel. Kadınlar, istedikleri yerde dolmuş misali inebilecekler. Sonuçta bizim de eşimiz, kızlarımız var. İnşallah bu şekilde devam eder." diye konuştu.