Başkentli kadınlardan "kadına şiddete hayır" dansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentli kadınlardan 'kadına şiddete hayır' dansı - Son Dakika

Başkentli kadınlardan "kadına şiddete hayır" dansı

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada her yıl düzenlenen "One Billion Rising Revolution" isimli farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Başkentli kadınlardan

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada her yıl düzenlenen "One Billion Rising Revolution" isimli farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen etkinlikte başkentli kadınlar, "Kadına Şiddete Hayır" demek için dans etti.


Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Kadına Şiddete Hayır" demek için ilk kez dansla yapılan bir farkındalık etkinliğine imza attı. Tüm dünyada her yıl düzenlenen "One Billion Rising Revolution" isimli etkinliği ilk kez başkent'e taşıyan Ümitköy Hanımlar Lokali, her yaş ve meslek grubundan kadını bir araya getirdi. Ümitköy Hanımlar Lokali üyeleri saatlerce zumba dansı yaparak 'kadına şiddete dur' dedi.


Kadına şiddete danslı tepki


Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Ümitköy Hanımlar Lokali tarafından Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda zumba eğitmenleri eşliğinde düzenlenen dans etkinliğine kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Müziğin ritmine kendilerini kaptıran kadınlar dünyada her yıl yapılan bu etkinliğin başkentte de yapılıyor olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.


Etkinlikten memnun olduğunu söyleyen Güler Aycimin (42), "Bu etkinlik çok güzel. Hem eğleniyoruz hem farkındalık yaratıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de kadın cinayetleri ve kadınlara yapılan haksızlıklar çok fazla. Bu etkinliklerle biraz olsun sesimizi duyurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Ece Çelikörs (22) ise etkinliği sosyal medyada gördüğünü vurgulayarak, "Sosyal medyada gördüm etkinliği. Kadına şiddetin önüne geçebilmek için böyle bir etkinlikle kadınların bir araya gelmesi çok önemli. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" aktarımında bulundu.


Birol Abakay (58) de belediyeyi kutladığını ifade ederek, "Büyükşehir Belediyemizi kutluyorum. İlk defa böyle uygar bir etkinliği organize ettikleri için çok memnunum" ifadelerini kaydetti.


Şiddetten söz ederken dahi seslerinin titrediğini belirten Neriman Hızal (56) da, şunları kaydetti:


"Bu etkinlik için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Şiddetten söz ederken dahi sesimiz titriyor. Oysaki sevgi çok kolay. Sadece insanlar değil bütün canlılar sevgiyi hak ediyor. Bütün canlılara sevgi dolu bir dünya için emek verilmesini temenni ediyorum." - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ümitköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:29 Kaynak: İHA
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