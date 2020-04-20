Başkentli kadınlardan Kovid-19 ile mücadeleye maske üretim desteği - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Altındağ Belediyesi bünyesinde kurulan maske dikim atölyesinde gönüllü çalışan kadınlar, günde 2 bin maske üretiyor.

Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde Kovid-19 ile mücadeleye destek amacıyla Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatıyla Alemdağ Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde maske dikim atölyesi kuruldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Balcı, Kovid-19 salgınına karşı milletçe mücadele verildiğini hatırlatarak, bu süreçte koruyucu maskenin önemine dikkati çekti.

"Altındağlı kadınlarımızın altın gibi kalpleri var." ifadesini kullanan Balcı şunları kaydetti:

"Altındağ Belediyesi olarak elimizi taşın altına koymaktan hiç çekinmedik. Koruyucu maske kullanımı ve maskeye duyulan talep giderek artınca, kendi maskemizi kendimiz üretmeye karar verdik. Bu nedenle maske dikim atölyesini kurduk. Altındağlı kadınlarımızın gönüllü olarak çalıştığı bu atölyenin verdiği destek çok anlamlı. Çünkü hepsi gönüllerini ortaya koyarak çalışıyor. Becerilerini milletimizin, vatandaşlarımızın, halkımızın sağlığı için ortaya koyuyor. Hepsinin gönlüne, eline ve emeğine sağlık."

Maske üretiminde çalışanların sayısının gün geçtikçe arttığını dile getiren Balcı, şu anda günlük yaklaşık 2 bin olan maske üretiminde hedefin, günde 5 bin üretim olduğunu belirtti.