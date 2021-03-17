Başkentli "minik yüreklerin" şiirleri Azerbaycan ve Kosova'ya gönderildi - Son Dakika

Mamak'taki bir ilkokulun öğrencilerinin hazırladığı ve 41 şiirin yer aldığı kitap Azerbaycan ve Kosova'ya gönderildi.

Mamak Ayşe Zeki Sayan İlkokulundaki 41 öğrenci öğretmelerinin yardımıyla yazdıkları farklı konulardaki şiirleri "Minik Yürekler Şiir Denemeleri" isimli kitapta bir araya getirdi.

Uluslararası Standart Kitap Numarası alınarak hazırlandıktan sonra yayınlanan kitap, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) aracılığıyla Azerbaycan ve Kosova'daki kütüphanelere ulaştırıldı.

Şiir kitabı, ilerleyen zamanlarda bütün Türk devletleri kütüphanelerine de ulaştırılacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelere bulunan Okul Müdür Yardımcısı Ömer Yılmaz, okullarında kültür ve sanat alanında pek çok etkinliğe imza attıklarını hatırlatarak, öğrencilerin sanata olan ilgisini geliştirmek, pekiştirmek ve arttırmak için her ay farklı dalda bir yarışma düzenlediklerini belirtti.

Yılmaz, şiir kitabının da düzenledikleri yarışma sonucu ortaya çıktığını belirterek, "Baktık ki çocuklarımız gerçekten güzel şiirler ortaya çıkarıyor, güzel şiirler yazıyorlar. Biz bunları kitaplaştırabilir miyiz diye düşündük. Evet, gerçekten de çocuklarımız o heyecanı yaşadılar bu heyecana ortak oldular. 200'ün üzerinde şiir geldi bize kurduğumuz öğrenci ve öğretmenlerden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirdik ve 41 tanesini yayınlanabilir bulduk." diye konuştu.

Kitabın Ankara'daki okullara dağıtılmaya başladığını belirten Yılmaz, en kısa süre içerisinde Türk Cumhuriyetlerine ulaştırmak istediklerini söyledi.