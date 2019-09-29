Son Dakika Haberleri: Başkentli minikler eğlenerek trafik kurallarını öğreniyor
Son Dakika Genel Haber

Başkentli minikler eğlenerek trafik kurallarını öğreniyor

1 saat önce

Başkentli minikler eğlenerek trafik kurallarını öğreniyorANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Parkı içerisindeki Trafik Eğitim Merkezi'nde, Başkentli miniklere eğlenceli bir şekilde trafik kurallarını öğretiyor.

Başkentli minikler eğlenerek trafik kurallarını öğreniyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Parkı içerisindeki Trafik Eğitim Merkezi'nde, Başkentli miniklere eğlenceli bir şekilde trafik kurallarını öğretiyor.

Miniklere; yayaların ve sürücülerin uyması gereken kurallardan bisiklet kullanımı ve servise binme kurallarına kadar her türlü trafik eğitimi veriliyor.

Minyatür parkta eğitim

Okulların yoğun ilgi gösterdiği eğitim teorik ve uygulamalı olmak üzere iki şekilde gerçekleştiriliyor. Minikler, Ankara'nın minyatürü olan parkurda bir yandan trafik kurallarını öğrenirken bir yandan da akülü araçlarda direksiyon başına geçiyor.

Hayat kurtaran eğitim

Trafik Eğitim Merkezi'ndeki trafik pistinde uzman eğitmenler eşliğinde güvenli bir ortamda gezen minikler; üst geçit, okul geçidi, yaya geçidi, trafik levhaları, trafik ışıkları ve hayat kurtaran trafik kurallarını uygulamalı olarak öğreniyor.

Başkentli minikler için düzenlenen eğitim programına katılmak isteyen okulların "0312 507 15 38" numaralı telefondan randevu alması gerekiyor.

Gönüllü trafik polisleri

Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Merkezi Eğitmeni Mehmet Ali Onar amaçlarının çocuklardan büyüklere ulaşmak olduğunu belirterek, şu bilgileri veriyor:

"Çocuklar, anne ve babalarını uyardığında bu çok daha fazla etkili oluyor. Çocuklar, kendi araçlarında bir nevi trafik polisliği yapıyor. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflara bu eğitimi veriyoruz. Birinci dönem, Eylül ayından Kasım ayının ortasına kadar sürüyor. İkinci dönemimiz ise Nisan ayında başlıyor, okulların kapanmasına kadar devam ediyor."

Başkentli minikler eğlenerek trafik kurallarını öğreniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocaeli Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
TEM'de korkunç kaza! Annesinin cansız bedeni başında dakikalarca gözyaşı döktü İşten çıkarılan 15 temmuz gazisi: biz elinden tutulup, atılacak insanlar değiliz İçişleri Bakanlığı duyurdu: Polis olmanın şartları değişiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 13:51:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentli minikler eğlenerek trafik kurallarını öğreniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]