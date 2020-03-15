Başkentli miniklerden depremzede çocuklara "dostluk bebekleri" - Son Dakika
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Başkentli miniklerden depremzede çocuklara "dostluk bebekleri"

14 dakika önce

Ankara'da Osmanlı Aile Yaşam Merkezi Çocuk Kulübü üyeleri, Elazığlı depremzede çocuklara elleriyle yaptıkları ponpon bebekler gönderdi.

Başkentli miniklerden depremzede çocuklara

Ankara'da Osmanlı Aile Yaşam Merkezi Çocuk Kulübü üyeleri, Elazığlı depremzede çocuklara elleriyle yaptıkları ponpon bebekler gönderdi.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Osmanlı Aile Yaşam Merkezi Çocuk Kulübü, önemli bir sosyal projeye imza atarak Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen çocuklara çeşitli hediyeler hazırladı. Kulübe üye 6-9 yaş arası çocuklar, kendi elleriyle yaptıkları yaklaşık 100 ponpon bebeği Elazığlı depremzede çocuklara kargoyla gönderdi. Parça ipleri kullanarak ponpon bebek yapan minikler, ayrıca evde kullanmadıkları oyuncaklar ile yazdıkları mektupları da gönderdi.


Çocuk Kulübü üyeleri en güzel toplumsal dayanışmalardan birini sergilerken, 13-14 yaş grubu üyeler de kendi elleriyle ördükleri atkı ve bereleri depremzede çocuklara gönderdi. Osmanlı Aile Yaşam Merkezi Çocuk Kulübü üyelerinden 8 yaşındaki Mukaddes Nisan Yarken, "Ponpon bebekleri Elazığ'daki çocuklar için yaptık. Belki sevinirler. Onlar mutlu olunca ben de mutlu olacağım" derken, 8 yaşındaki Emirhan Ceylan ise, "Bu bebekleri Elazığ'da depremde mağdur olan arkadaşlarımıza ulaştıracağız. Onlar mutlu olsunlar diye yaptık" sözleriyle yardımseverliğin önemini bir kez daha hatırlattı. - ANKARA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:58 Kaynak: İHA
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