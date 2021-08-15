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Başkentli sigortacılardan afetlere yönelik önleyici eylem planı hazırlanması talebi - Son Dakika

Başkentli sigortacılardan afetlere yönelik önleyici eylem planı hazırlanması talebi

15.08.2021 09:43
Başkentli sigortacılardan afetlere yönelik önleyici eylem planı hazırlanması talebi, System.String[]

Başkent Sigorta Acenteleri Derneği (BASİAD) Başkanı Hacı Ali Yücel, devletin felaketler konusunda gerekli yasal düzenlemeleri yapması gerektiğini belirterek, "Sigorta sektörü ile afet kapsamındaki muhtemel bölgelerin risk haritası çıkarılarak, önleyici eylem planları hazırlanmalı." dedi.

Başkent Sigorta Acenteleri Derneği (BASİAD) Başkanı Hacı Ali Yücel, devletin felaketler konusunda gerekli yasal düzenlemeleri yapması gerektiğini belirterek, "Sigorta sektörü ile afet kapsamındaki muhtemel bölgelerin risk haritası çıkarılarak, önleyici eylem planları hazırlanmalı." dedi.

Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin, yaratacağı birçok tahribatın yanında ekonomiyi ve finansal sistemini de etkileyeceğini söyledi.

Sigorta sektörünün iklim değişikliğinin ortaya çıkaracağı olumsuzluklardan en çok etkilenecek alanların başında geldiğini dile getiren Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"Karşı karşıya kaldığımız bu durum için küresel bazda mücadelenin yanında ülke olarak da topyekun bir mücadele başlatmamız gerekir. Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği ve etkilerinin ülkemizde minimum zararlarla atlatabilmemiz için ilgili bütün kesimlerin bir araya geldiği, başta bilim kurulu olmak üzere, yeni bir yapılanma oluşturulmalı. Acilen kısa, orta ve uzun vadeli bir eylem planı hazırlanarak uygulamaya geçilmelidir."

Yücel, sigorta sektörünün de söz konusu yapılanmanın önemli paydaşlarından olması gerektiğinin altını çizerek, sektörün birikimiyle mücadeleye önemli katkı sağlama potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Gelişmiş ülkelerin, doğal afetler ve yangınlar gibi katastrofik hasarların etkilerini en aza indirmek için sigortacılık sektörüyle çalıştığını anlatan Yücel, "Sigorta ve doğal afetler sebep ve sonuçları açısından benzerlikler gösteriyor. İkisinde de hadise gerçekleşmeden gerekli tedbirler alınmak zorunda. Hadise gerçekleştikten sonra zararı önleme ve minimize etmek imkansız hale geliyor." diye konuştu.

Yücel, ülkede son 2 yılda meydana gelen zararlar nedeniyle sigorta sektörünün iyi bir sınav verdiğine dikkati çekerek, daha önce Artvin ve Rize'de meydana gelen sel felaketinde hasar tutarının 27,7 milyon lira civarında olduğunu bildirdi.

Akdeniz ve Ege bölgelerindeki yangınlardan dolayı mağdur olanların mağduriyetlerinin giderileceği yönünde sigorta şirketlerinin açıklamalar yaptığını dile getiren Yücel, "Devletimiz de yangın ve sel bölgelerini afet bölgesi olarak ilan etti ve zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderileceğine yönelik olumlu açıklamalar yapıldı." dedi.

"Felaketler konusunda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı"

Devletin, felaketler konusunda gerekli yasal düzenlemeleri yapması gerektiğini belirten Yücel, şu değerlendirmede bulundu:

"Sigorta sektörü ile afet kapsamındaki muhtemel bölgelerin risk haritası çıkarılarak buna göre önleyici eylem planları hazırlanmalı. Bu bölgelerdeki vatandaşlarımızı sigorta yaptırma konusunda önce bilinçlendirmeli. Olması muhtemel felaketleri de eksiksiz kapsayan sigorta poliçelerinin oluşturulması ve bu poliçelerin, ilgili bölgede yaşayan vatandaşların tamamı tarafından yaptırılması için teşvik sisteminin getirilmesi gerekiyor. Bu teşvikler poliçe priminin bir kısmının devlet tarafından ödenmesi veya vergi ödemesinden direkt düşülmesi şeklinde olabilir."

Yücel, doğal afetler nedeniyle ülkenin ağır bedeller ödediğine işaret ederek, bundan sonraki süreçte "keşke" dememek için önce sigorta yaptırılıp, hasarın önlenmesine odaklanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Düm Tek Tek, Sigorta, Sel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Başkentli sigortacılardan afetlere yönelik önleyici eylem planı hazırlanması talebi - Son Dakika Ekonomi


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