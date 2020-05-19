Başkentliler 19 Mayıs coşkusuyla balkonlardan İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika

Başkentliler 19 Mayıs coşkusuyla balkonlardan İstiklal Marşı'nı okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde başkentliler, evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde başkentliler, evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu. Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alanlarda kutlanamayan 19 Mayıs coşkusu balkonlara taşındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı, "Saat 19.19'da statlarımız aydınlatılarak İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizi evlerinin pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyoruz." çağrısının ardından Türk bayraklarıyla donatılan balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, saat 19.19'da bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ellerindeki bayrakları sallayan vatandaşlardan bazıları, alkışlar eşliğinde marşlar seslendirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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