Son Dakika Haberleri: Başkentliler "Aida" operasını ayakta alkışladı
Son Dakika Güncel Başkentliler 'Aida' operasını ayakta alkışladı

Başkentliler "Aida" operasını ayakta alkışladı

5 dakika önce

Devlet Opera ve Balesinin (DOB) yeni sezondaki iddialı eserlerinden Aida, Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nden sonra Ankara'da prömiyer yaparak, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Başkentliler

Devlet Opera ve Balesinin (DOB) yeni sezondaki iddialı eserlerinden Aida, Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nden sonra Ankara'da prömiyer yaparak, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

"Aida" operası, 3 bin kişilik ATO Congresium Salonu'nda dakikalarca ayakta alkışlandı.

İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu eserde, orkestrayı Şef Can Okan yönetti.

Aida rolünde Feryal Türkoğlu, Radames rolünde Murat Karahan, Amneris rolünde Ezgi Karakaya, Amonasro rolünde ise Eralp Kıyıcı sahne aldı.

Salonun tamamına yakınının dolu olduğu prömiyerde DOB, Ankaralılara sanat şöleni yaşattı.

Eseri, Avusturya, Çekya, Finlandiya, Hırvatistan, İspanya, İrlanda, Japonya, Letonya ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçileri ve Fransa'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı da izledi.

Aida ile Radames'in imkansız aşkı

Aida operası, Mısır'ın cesur komutanı Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını konu alıyor.

Eserin dekor tasarımı Özgür Usta, kostümleri Savaş Camgöz ve Gürcan Kubilay, ışık tasarımı ise Giavanni Pirandello imzası taşıyor.

Koro şefliğini Giampaolo Vessella'nın, koreografisini Sergei Terechenko'nun yaptığı eserin 5 Kasım'da gerçekleştirilecek bir sonraki temsili de ATO Congresium Salonu'nda olacak.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:10 Kaynak: AA
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