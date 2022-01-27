Başkentliler Ankara US Atölyesi etkinlerinde buluşacak - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri felsefe, sanat, tarih, edebiyat, psikoloji ve sinema konularının işleneceği Ankara US Atölyesi ile buluşturacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, felsefe, sanat, tarih, edebiyat, psikoloji ve sinema konularının işleneceği Ankara US Atölyesi etkinliği düzenlenecek.

Farklı düşünce, perspektif ve mesleklerden uzman konuşmacılar, Yenimahalle Gençlik Merkezi'ndeki Ankara US Atölyesi'nde düzenli olarak vatandaşlarla bir araya gelecek.

Etkinlikler, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından tüm vatandaşlara açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek.

"Düşünce Düşlenir" temasıyla düzenlenecek atölye etkinlikleri, 29 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'te Dr. Özgür Taburoğlu'nun "Psikolojide Küçük Şeylerin Önemi" konulu söyleşiyle başlayacak.