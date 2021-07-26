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BAŞKENTLİLER ÇUBUK-1 BARAJI REKREASYON ALANI'NA AKIN ETTİ - Son Dakika

BAŞKENTLİLER ÇUBUK-1 BARAJI REKREASYON ALANI'NA AKIN ETTİ

26.07.2021 11:09
BAŞKENTLİLER ÇUBUK-1 BARAJI REKREASYON ALANI'NA AKIN ETTİ, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı gerçekleştirilen Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, Kurban Bayramı tatili ve bağlayan hafta sonunda Başkentlilerin uğrak noktası oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı gerçekleştirilen Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, Kurban Bayramı tatili ve bağlayan hafta sonunda Başkentlilerin uğrak noktası oldu. Ankara'da sıcak havaların da etkisiyle açık havada ferahlamak isteyen Başkentliler aileleriyle birlikte Çubuk-1 Barajı'na akın ederek, tatilin keyfini çıkardı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2020 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümünde açılışını yaptığı Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, Başkentlilerin akınına uğruyor.

Yenilenen çevresi, oyun alanları, Atatürk Evi, bisiklet yolları, etkinlik ve mesire alanları, serası, spor sahası, muhteşem doğası ve yeşilin her tonunu barından yeni görüntüsüyle göz kamaştıran Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, Başkentlilerin Kurban Bayramı tatilinde de uğrak noktası oldu.

BAŞKAN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Uzun yıllar atıl durumda kalan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın döneminde baştan aşağı yenilenen Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, normalleşme sürecinin başlamasıyla Başkentli aileler tarafından en çok ziyaret edilen lokasyonlar arasında yerini aldı.

Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nda Kurban Bayramı tatili boyunca keyifli anlar geçiren Başkentliler, Ankara'da yeşil alanların sayısını her geçen gün artıran Yavaş'a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Erkan Başkan: "Burasının eski halini de biliyorduk şimdi ki hali çok güzel. Ben dün geldim, bugün de geldim. Yarın ailemi de getireceğim. Yapanların ellerine kollarına sağlık. "

-Yusuf Güvercin: "Bizlere böylesine güzel bir alan sunduğu için Belediyemize teşekkür ederiz. "

-Gökhan Kaygusuz: "Burası geçen sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında açılmıştı. Ben ilk defa geliyorum. Buraya daha önce ailemizle gelemiyorduk. Şimdi ailemizle gelinebilecek bir yer olmuş. Çok güzel bir park. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. "

-Ferhat Çamlıca: "Burasının yerlisiyim, parkın eski halini de biliyorum. Bu halinden çok memnunuz. Seyir Tepesi oldukça güzel olmuş. Mansur başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. "

-Ali Çiğdem: "Mansur başkanımızın bütün faaliyetlerinden memnunuz. Gerçekten canı gönülden takdir ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Yaşasın Mansur başkanım. İnşallah bir kez daha aday olur, kaldığı yerden devam eder ve başarılarına başarı katar. "

-Mertcan Anda: "Park gerçekten çok güzel. Her şey düşünülmüş. Gerek otopark gerek çeşmeler, oyun ve mangal yerleriyle çok güzel bir park olmuş. Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyorum. "

-Miraç Anda: "Elvankent'ten buraya ilk kez geliyorum. Orada Göksu Parkı var. Orası da güzel ama Çubuk-1 Rekreasyon Alanı gerçekten harika olmuş. Çok güzel bir hizmet. Böyle alanların daha da çoğaltılmasını istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. "

-Adem Güzel: "Biz doğma büyüme buralıyız. Burasının halini önceden beri biliriz. 15 senedir gelemiyorduk. Doğa güzel, ağaçlar güzel, her şey güzel. Tam aile mekanı olmuş. Böyle bir yerin özlemini duyuyorduk. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. "

-Hasan Çalışkan: "Daha önce de geldim buraya. Seyir Tepesi'nde güvenlik görevlisi arkadaşlar çok ilgililer. Mangal yerlerinin ayrılmış olması da çok güzel. Burada bulunmaktan çok memnunuz. "

-Önder Demir: "Burada çok güzel bir aile ortamı var. Eski halinden kurtulmuş. Böyle bir imkan sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. "

-Serkan Çalkap: "Bugün ailemle kahvaltıya geldik. Çocukken buraya gelmiştim. Uzun yıllardım gelmiyordum. Şimdi gelince çok değiştiğini ve güzelleştiğini gördüm. Belediye buraya bayağı emek vermiş para harcamış. Memnun kaldık buradan çocuklarla eğlenceli zaman geçirme imkanı bulunuyoruz. "

-Gülay Gürlenkaya: "Çok temiz ve nezih bir yer olmuş. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor burası. Tuvaletleri, mescidi, bisiklet kiralama hizmeti çok güzel. Bizlere böyle güzel imkanlar sunduğu için Mansur Başkan'a çok teşekkür ediyorum. "

-Selim Bartin: "Çubuk barajına en son 2016'da gelmiştim. Uzun yıllar sonra tekrar geliyorum. Emeği geçenlerin eline sağlık. Çocuk parkları güzel düşünülmüş. Güzel bir başlangıç yapılmış. Düzenli ve tertemiz olmuş. "

-Emrah Özbek: "Eskiden sık sık gelirdim. 8 yıl önce burası sahipsiz bir mekandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı bir miras olduğu için buranın ayrıca bir manevi değeri var. Güvenlik sorunları yaşanıyordu. Ankara halkına burası kazandırıldığı için Mansur Başkan'a teşekkür ediyorum. Manzara noktasın, merkeze yakın olma noktasında Ciid manada çalışmalar var. Yeşillendirme, lavabolar, park alanları çok güzel olmuş. Ben ailemle geldim burada güzel vakit geçiriyoruz. Yapılan hizmetleri çok beğendik. "

-İlknur Demirbaş: "Çocukluğumda geliyordum buraya. Özlemiştim burayı. Buranın yenilenmiş olması çok güzel olmuş. Nostaljiyi yaşadım çocukluk hatıralarımı anımsadım. Her şey düşünülmüş, lavabo, mescit, market ve oyun alanları. Severek tercih ediyoruz. Çocuklar açısından çok uygun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. "

-Erdoğan Güzel: "Ben 90 yaşındayım. Eskiden böyle güzel değildi. Şimdi yeni halinden memnun kaldım. Havadar, temiz. Emeği geçenlerin eline sağlık olsun. "

BAŞKENTLİLER ÇUBUK-1 BARAJI REKREASYON ALANI'NA AKIN ETTİ
BAŞKENTLİLER ÇUBUK-1 BARAJI REKREASYON ALANI'NA AKIN ETTİ
BAŞKENTLİLER ÇUBUK-1 BARAJI REKREASYON ALANI'NA AKIN ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Yaşam BAŞKENTLİLER ÇUBUK-1 BARAJI REKREASYON ALANI'NA AKIN ETTİ - Son Dakika


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