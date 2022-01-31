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Başkentliler güne karla uyandı - Son Dakika

Başkentliler güne karla uyandı

31.01.2022 19:01

- Başkentliler güne karla uyandı Ankara'da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hava aydınlanıncaya dek devam etti.

- Başkentliler güne karla uyandı

ANKARA - Ankara'da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hava aydınlanıncaya dek devam etti. Etkili olan yağış kentte görülmeye değer manzaralar oluştururken, sürücülerin ise zor anlar yaşamasına neden oldu.

Başkentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehrin bir çok noktasında etkili oldu. Yoğun yağan kar şehri beyaza bürürken eşsiz görüntüleri de ortaya çıkardı. Belediye ekipleri vatandaşlarının her hangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması için yoğun mesai harcarken vatandaşlar da kendi çabalarıyla dükkanlarının önlerini ve karla kaplanmış araçlarını temizledi. Kar yağışı özellikle ara sokaklarda çevre sakinlerinin ve sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olurken, karın tadını yine minikler çıkardı. Okullarının tatil olması fırsat bilen çocuklar kendilerini sokağa atarak karın keyfini doyasıya yaşadı.

"Dükkanlarımızın önünü temizliyoruz"

Kar yağışından memnun olduğunu fakat bir takım sıkıntılar yaşadığını söyleyen çevre esnaflardan Sadi Köksal, "Sabah kalktım, her taraf bembeyaz kardı. Kar beyaz nimettir. Şehirde yaşayanlar asla kar için kötülük düşünmesin. Sularımız çeşmelerden gür bir şekilde akacak. Karı yağdıran rabbime şükürler olsun. Dükkanımızın önünü küredik, temizledik. Kaldırımları temizledik ve temizleyeme de devam ediyoruz yayalar düşmesin diye. Ara sokaklarda maalesef çalışmalar olmuyor fakat ana caddeler, ana arterler, her taraf temiz. Çalışmış, tuz atılmış. Kara karşı bir sürücü olarak önlemlerimizi aldık. Kış lastiklerimizi taktık. Daha temkinli ve dikkatli araç kullanmaya çalışıyoruz. Kar yağışı haliyle zorluyor. Dükkanlarımızın önünü temizliyoruz" dedi.

"Ankara'da bu kar görmeyi özlemişiz"

Çevre sakinlerinden Güven Aktaş ise tedbirlerini aldığını belirterek, "Ankara'da bu kar görmeyi özlemişiz. Çok zevk alıyoruz. Bir sıkıntı ve olumsuzluk yok, gayet güzel. Arabamızı temizledik. Şimdi yola çıkacağız. Çocuğu okula bırakacağız. Daha önceden tedbirlerimizi aldık. Kar lastiğimizi taktık. Hiçbir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Çok eğlenceli anlar geçirdiğini söyleyen Elif Ataman ise, "Karda kaymak çok eğlenceli. Tatil olduğu için kayıyoruz. Sabah uyandığımızda buraya geldik. Çok eğlenceli, çok eğleniyorum. Oynamaya devam edeceğiz, kardan adam yapacağız" şeklinde konuştu.

Minik Kerem Ceylan ise karda kaymanın eğlenceli olduğuna değinerek, "Bugün kar yağdığı için biraz şanslıydık. Kar taze olduğu için kaymak daha eğlenceli oluyor" dedi.

Başkentliler güne karla uyandı
Başkentliler güne karla uyandı
Başkentliler güne karla uyandı

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Tragger, Ankara, Tatil, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkentliler güne karla uyandı - Son Dakika


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