Son Dakika Haberleri: Başkentliler, Kadir Gecesi'nde camilere akın etti.
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Başkentliler, Kadir Gecesi'nde camilere akın etti.

1 saat önce

Başkentliler, Kadir Gecesi'nde camilere akın etti.

Başkentliler, Kadir Gecesi'nde camilere akın etti.
ANKARA – Ankaralılar Kadir Gecesi'nde iftarın ardından Kocatepe Camisi'ne akın etti.
Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi'nde Ankaralılar, camilere akın etti. Geceyi namaz kılıp, dua ederek geçirmek isteyen vatandaşlar, gecenin manevi atmosferini daha yoğun yaşamak için özellikle şehrin büyük camilerini tercih etti. İftarın ardından Kocatepe Camisi'ne koşan vatandaşlar, İslam alemi ve Türkiye'nin geleceği için Allah'a el açacaklarını ifade etti. Şehirdeki pek çok caminin avlusuna stant kuran Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara ikramlarda bulundu.
Geceyi Kocatepe Camisi'nde geçirmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden vatandaşlar, iftarın ardından arkadaşları ve aileleriyle birlikte manevi atmosferi yaşamak için namaza geldiklerini ifade etti. Kocatepe Camisi'nin küçük misafirleri de kendileri ve aileleri için dua edeceklerini namaz kılıp Kadir Gecesi'ni idrak edeceklerini söyledi. Yatsı ezanının okunmasıyla birlikte camiye gelen vatandaşlar, Kocatepe Camisi'ni doldurdu. İçeride yer bulamayan bazı vatandaşlar, kapı önünde teravih namazını kıldı.
Başkentliler, Kadir Gecesi'nde camilere akın etti.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:09 Kaynak: İHA
Ankara, Kocatepe, Kadir Gecesi, Genel
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