Başkentliler keman dinletisi eşliğinde kırtasiye alışverişi yaptılar - Son Dakika

Başkentliler keman dinletisi eşliğinde kırtasiye alışverişi yaptılar.

ANKARA - Başkentliler keman dinletisi eşliğinde kırtasiye alışverişi yaptılar.

Ankara 'da bir zincir kırtasiye misafirlerine çeşitli sanat etkinlikleri ile alışveriş imkanı sunuyor. Yeni okul döneminin başlamasıyla zincir kırtasiye mağazası misafirlerine keman dinletisi ile alışveriş yapma imkanı sunuyor. Keman dinletisi ile alışveriş yapan misafirler zaman zaman dans ettiler. Ayrıca keman çalmak isteyen öğrencilere kısa eğitim verildi.