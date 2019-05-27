Son Dakika Haberleri: Başkentliler öğle arası dinletilerini çok sevdi

Başkentliler öğle arası dinletilerini çok sevdi

5 saat önce

Başkentli müzik tutkunlarını her Perşembe bir araya getiren "Öğle Arası Dinletileri" yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Başkentliler öğle arası dinletilerini çok sevdi, System.String[]
Başkentli müzik tutkunlarını her Perşembe bir araya getiren "Öğle Arası Dinletileri" yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından başlatılan ve özellikle çalışan Başkentlilerin takip ettiği "Öğle Arası Dinletileri"nde birbirinden farklı müzik türleri birbirinden usta müzisyenler ve solistleri bir araya getiriyor. Gençlik Parkı Kent Orkestrası Prova Salonu'nda her hafta Salı günü 12.30-13.30 saatleri arasında çocuklar için "Karagöz Konserde", her hafta Perşembe günü ise 12.25-13.10 saatleri arasında gerçekleştirilen mini konserler, Başkent'te yeni bir müzik kültürünün de oluşmasına öncülük ediyor.

Göbeklitepe'ye özel piyano bestesi

Şef Kemal Günüç yönetimindeki Kent Orkestrası geçtiğimiz hafta insanlık ve dünya tarihinin en önemli mirasları içinde gösterilen Göbeklitepe için özel bir dinleti ile müzikseverlerle buluştu. Göbeklitepe'nin görsellerinin ekrana yansıtıldığı dinletide, Şef Kemal Günüç tarafından antik kent için özel olarak bestelenen eserler Başkentlilerden tam not aldı. UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınan Göbeklitepe'nin, bu yıl da Cumhurbaşkanlığı tarafından "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan edildiğini ve bestelerinin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından da seslendirileceğini belirten Günüç, Öğle Arası Dinletileri'nin Başkentliler tarafından benimsenerek takip ediliyor olmasının sanat adına mutluluk verici olduğunu söyledi.

Salı ve Perşembe günü sezon finali yapıyor

Kent Orkestrası, 28 Mayıs Salı günü çocuklara özel "Karagöz Konserde" programıyla, 30 Mayıs Perşembe günü de "Öğle Arası Dinletileri" ile de sezon finalini gerçekleştiriyor. Ekim ayına kadar müzikseverlere veda edecek olan Kent Orkestrası, Perşembe günü sanatçıların gözüyle Atatürk konseri ile Başkentlilerle buluşacak. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:57 Kaynak: İHA
Göbeklitepe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Eşref Kolçak, Eşinin Mezarının Üstüne Yaptırdığı Mezara Gömülecek MHP, Saldırıya Uğrayan Gazeteci Önkibar Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu Son Dakika! Müge Anlı'nın Programında Aranan Minik Ecrin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı! Esad Rejimi, Terör Örgütü YPG/PKK ile Yeni Petrol Anlaşması Yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 21:31:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentliler öğle arası dinletilerini çok sevdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]