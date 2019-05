Başkentliler öğle arası dinletilerini çok sevdi

Başkentli müzik tutkunlarını her Perşembe bir araya getiren "Öğle Arası Dinletileri" yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından başlatılan ve özellikle çalışan Başkentlilerin takip ettiği "Öğle Arası Dinletileri"nde birbirinden farklı müzik türleri birbirinden usta müzisyenler ve solistleri bir araya getiriyor. Gençlik Parkı Kent Orkestrası Prova Salonu'nda her hafta Salı günü 12.30-13.30 saatleri arasında çocuklar için "Karagöz Konserde", her hafta Perşembe günü ise 12.25-13.10 saatleri arasında gerçekleştirilen mini konserler, Başkent'te yeni bir müzik kültürünün de oluşmasına öncülük ediyor. Göbeklitepe 'ye özel piyano bestesi Şef Kemal Günüç yönetimindeki Kent Orkestrası geçtiğimiz hafta insanlık ve dünya tarihinin en önemli mirasları içinde gösterilen Göbeklitepe için özel bir dinleti ile müzikseverlerle buluştu. Göbeklitepe'nin görsellerinin ekrana yansıtıldığı dinletide, Şef Kemal Günüç tarafından antik kent için özel olarak bestelenen eserler Başkentlilerden tam not aldı. UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınan Göbeklitepe'nin, bu yıl da Cumhurbaşkanlığı tarafından "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan edildiğini ve bestelerinin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından da seslendirileceğini belirten Günüç, Öğle Arası Dinletileri'nin Başkentliler tarafından benimsenerek takip ediliyor olmasının sanat adına mutluluk verici olduğunu söyledi.Salı ve Perşembe günü sezon finali yapıyorKent Orkestrası, 28 Mayıs Salı günü çocuklara özel "Karagöz Konserde" programıyla, 30 Mayıs Perşembe günü de "Öğle Arası Dinletileri" ile de sezon finalini gerçekleştiriyor. Ekim ayına kadar müzikseverlere veda edecek olan Kent Orkestrası, Perşembe günü sanatçıların gözüyle Atatürk konseri ile Başkentlilerle buluşacak. - ANKARA