Başkentliler, tatilin son günlerini park ve açık alanlarda dinlenerek geçirdi - Son Dakika
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Başkentliler, tatilin son günlerini park ve açık alanlarda dinlenerek geçirdi

16.07.2022 17:51

Başkentteki parklar ve açık alanlar, tatilin son günlerini güzel havadan yararlanarak dışarıda geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu.

Başkentteki parklar ve açık alanlar, tatilin son günlerini güzel havadan yararlanarak dışarıda geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu.

Kurban Bayramı ile 9 güne uzayan tatilin son günlerini sevdikleriyle dışarıda geçirmek isteyen başkentliler, park ve açık alanlara akın etti.

Vakit geçirmek ve dinlenmek için Altınköy Açık Hava Müzesi'ni tercih eden vatandaşlar, hem şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşmanın keyfini sürdü hem de eğitici ve eğlendirici etkinliklere katıldı.

Ailesiyle gezintiye çıkanlardan İbrahim Ünal, bayramda kurban kesiminin ardından eş dost ziyaretinde bulunduklarını belirterek, güzel bir bayram geçirdiğini söyledi.

Altınköy'e çocuklarını gezdirmek için geldiğini dile getiren Ünal, "Güzel bir köy havası olduğu için ve şehirden uzaklaşmak için burayı tercih ettik. Çocuklar da çok seviyor böyle köy ortamlarını. Bu güzel ortamda vakit geçirdiğimiz için mutluyuz." dedi.

Hanife Karataş ise bayramı sevdikleriyle çok güzel geçirdiğini anlatarak, İstanbul'dan gelen misafirleriyle gezmek ve piknik yapmak için Altınköy'ü tercih ettiklerini anlattı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentliler, tatilin son günlerini park ve açık alanlarda dinlenerek geçirdi - Son Dakika

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