Başkentliler Wonderland Eurasia'da Müziğe Doyacak

Asya ve Avrupa'nın en büyük tema parkı Wonderland Eurasia'da 23 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde çok sayıda sanatçı sahne alacak.

Asya ve Avrupa'nın en büyük tema parkı Wonderland Eurasia'da 23 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde çok sayıda sanatçı sahne alacak.



Wonderland Eurasia'dan yapılan açıklamaya göre, kapılarını açtığı günden bu yana misafirlerine unutulmaz anlar yaşatan parkta eğlence sürüyor.



Şov programları, dev kortejler, karnavallar, suların dansı, animasyonlarla gün boyu eğlenceli vakit geçirme imkanı sunulan Wonderland Eurasia'da misafirler, birçok önemli sanatçıyla buluşturulacak.



Bu kapsamda, 23 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde çok sayıda sanatçı konser verecek.



Etkinlikler kapsamında, 23 Nisan'da Hande Yener, 24 Nisan'da Serdar Ortaç, 25 Nisan'da Demet Akalın, 26 Nisan'da Aleyna Tilki, 27 Nisan'da Murat Dalkılıç ve Ece Seçkin, 28 Nisan'da Fettah Can ve İdo Tatlıses, 29 Nisan'da Simge Sağın, 30 Nisan'da Mehmet Erdem, 1 Mayıs'ta Merve Özbey, 2 Mayıs'ta Manga ve Fatma Turgut, 3 Mayıs'ta Göksel, 4 Mayıs'ta Derya Uluğ ve Sinan Akçıl, 5 Mayıs'ta Seksendört ve Edis sahne alacak.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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