Başkentliler yeni otobüslerine kavuşuyor - Son Dakika

Başkentliler yeni otobüslerine kavuşuyor

26.05.2021 15:25

Başkentliler yeni otobüslerine kavuşuyor Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: "Tam 377 araç Ankara halkının hizmetine sunulmuş olacak" Ankara'ya yeni toplu taşıma araçları kazandıracaklarını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Tam 377 araç Ankara halkının...

Başkentliler yeni otobüslerine kavuşuyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: "Tam 377 araç Ankara halkının hizmetine sunulmuş olacak"

ANKARA - Ankara'ya yeni toplu taşıma araçları kazandıracaklarını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Tam 377 araç Ankara halkının hizmetine sunulmuş olacak" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kente kazandırılacak yeni toplu taşıma araçlarının alımı için Belediyenin konferans salonunda yetkili firmalar ile imza töreni gerçekleştirdi. Törende, insan odaklı bir belediyecilik anlayışlarının olduğunu ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara halkının refahı ve konforu için toplu taşımada attığımız bu güzel adımın Ankara'ya ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün otobüs ihalesini kazanan firmalarla yapılacak sözleşmeyle insan odaklı belediyeciliğimizin bir geleneğini bir gereğini daha yerine getirmiş olacağız. Bugün burada ilkelerimiz doğrultusunda halka hizmet yolunda bir aşamayı daha geçiyoruz. Yaklaşık iki yıldır pandemi ortamında çalışıyoruz. Alınan kararlar uyarınca otobüslerimiz yarı kapasite oranında. Sabah işe gidecek vatandaşımız otobüse binmek için çabalıyor. Otobüse binmek için personelimizle, binince de içerideki yolcuların birbirleriyle tartışmasına neden oluyor. Böyle bir ortamda çalışmaya çalışıyoruz. Bizim önceliğimiz insan. Onu nasıl huzurlu kılarız? Hayatını nasıl kolaylaştırırız? Refahını ve konforunu nasıl artırırız? Sağlığını nasıl koruruz? Hizmet ederken doğayı nasıl koruruz? Ayrımcılık yapmadan nasıl hizmet götürürüz. Biz bu sorulara vicadenen doğru cevap verdiğimizde ve uygulamaya geçtiğimizde ancak işimizi yapmış olduğumuzu düşünürüz" açıklamalarında bulundu.

"Tam 377 araç Ankara halkının hizmetine sunulmuş olacak"

İlerleyen günlerde araçları teslim alamaya başlayacaklarını belirten Başkan Yavaş, "Süreç tamamlandığında doğal gazla çalışan 168'i körüklü 273 otobüs ile 28 adet dizel otobüse toplu taşımaya kazandırmış olacağız. Bunlara ilave olarak 3 adet elektirkli otobüsü, 51 minibüsü ve BELKA şirketimizin kendi imkanlarıyla dizelden elektrikliye dönüştürüleceği 22 adet otobüsü hesapladığımızda tam 377 araç Ankara halkının hizmetine sunulmuş olacak. Bugünkü imzaya müteakip 180 gün içerisinde 33 tane ve tabloda gördüğünüz süre içerisinde de 168 doğalgazlı körüklü araç teslim alacağız. Yine sözleşmeden doğalgazlı araçları da bu programa göre 105 tanesini teslim alıyoruz. Dizel körüklü araç programında da 180 gün içerisinde 28 adet bize teslim edilecek" şeklinde konuştu.

"Mevcut imkanlarımızı da göz önünde bulundurarak çok yönlü proje ve finans çalışmalarına başladık"

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş'ta sürece ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Ankara'da ulaşım sorunlarının azaltılarak, toplu ulaşımda sürdürülebilir, ekonomik ve sağlıklı bir ulaşım modelinin oluşturulması ve toplu ulaşıma yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattık. Hemen çalışmalara başladık. Mevcut imkanlarımızı da göz önünde bulundurarak çok yönlü proje ve finans çalışmalarına başladık. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile görüşmelere başladık. Yüzde 90'ı doğal gazlı olmak üzere 282 tane otobüsün alınmasına karar verildi. Sonuçta da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 57 milyon avroluk bir kredi için faiz oranı da 3.2 olan 2 yıla ödemesiz, 10 yıl vadeli bir kredi için anlaştı" ifadelerini kullandı.

Törene Başkan Yavaş ve Alkaş'ın yanı sıra ilgili firmaların yetkilileri katıldı. İmzaların atılmasının ardından Başkan Yavaş'a günün anısına hediyeler taktik edildi. Program, prototip otobüslerin önünde çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından tamamladı.

Yeni otobüsler; şehir içi yolcu taşımaya uygun, alçak tabanlı, klimalı, bisiklet taşımaya uygun, yolcu bilgilendirme ve anons sistemli, hareketi kısıtlı yaşlı, hamile ve engelli yolcu erişimine uygun, özel güvenlik donanımlı (araç takip sistemli, kamera ve kayıt sistemli, panik butonlu) özelliklere sahip.

Başkentliler yeni otobüslerine kavuşuyor
Başkentliler yeni otobüslerine kavuşuyor
Başkentliler yeni otobüslerine kavuşuyor
Başkentliler yeni otobüslerine kavuşuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Finans, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkentliler yeni otobüslerine kavuşuyor - Son Dakika


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