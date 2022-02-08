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Başkentte 1 haftada 10 bini aşkın trafik cezası kesildi - Son Dakika

Başkentte 1 haftada 10 bini aşkın trafik cezası kesildi

08.02.2022 11:34
Başkentte 1 haftada 10 bini aşkın trafik cezası kesildi

Ankara'da 31 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında trafikte kuralları çiğneyen ve çeşitli ihlaller yapan 11 bin 741 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ankara'da 31 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında trafikte kuralları çiğneyen ve çeşitli ihlaller yapan 11 bin 741 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ekiplerince 31 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında trafikte kuralları çiğneyen ve çeşitli ihlaller yapan 11 bin 741 kişiye idari para cezası uygulandı. Yapılan kural ihlalleri sonucu uygulanan cezai işlemler ise şu şekilde:

46 kişiye makas, drift ve abartı ihlalinden, 224 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 2 bin 596 kişiye hız limitlerine uymamaktan, 232 kişiye korsan taşımacılık ve fazla yolcu taşımaktan 189 kişiye belgesiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 102 kişiye emniyet kemeri takmamaktan, 34 kişiye yayalara öncelik vermemekten, 476 kişiye kırmızı ışık ihlalinden, 41 kişiye kask, gözlük bulundurmamaktan, 190 kişiye şehirlerarası yolda duraklama ve park etmekten, 555 kişiye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 5 ağır taşıt sürücüsüne ve firmaya tonaj sınırı ihlalinden, 4 bin 544 kişiye yasak park etmekten, 6 bin 623 kişiye Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ihlalinden, 14 kişiye de helikopter destekli denetim sonucunda idari para cezası.

Bin 290 aracın da trafikten men edildiği aktarıldı. - ANKARA

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Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Ankara, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte 1 haftada 10 bini aşkın trafik cezası kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte 1 haftada 10 bini aşkın trafik cezası kesildi - Son Dakika
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