Ankara'da 1 ton 150 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Ankara'da 1 ton 150 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da minibüste yapılan aramada, toplam 1 ton 150 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Minibüse el koyulurken, 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce sorumluluk sahasında yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu sigara kaçakçılarının yüklü miktarda tütün sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışma sonucu sevkiyatın gerçekleştirileceği minibüs tespit edildi. Minibüsün bulunduğu adres belirlenerek, operasyon başlatıldı. Minibüste yapılan aramada, sevkiyata hazır halde bekletilen, üzerinde yasal bandrol bulunmayan çuvallar içinde toplam 1 ton 150 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Minibüse el koyulurken, 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.