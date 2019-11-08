Son Dakika Haberleri: Başkentte 10 Kasım'a özel ebru sergisi
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Başkentte 10 Kasım'a özel ebru sergisi

7 saat önce

Ebru sanatçısı İlknur Güneş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla, "Ebru Sanatı ile Atatürk Sergisi" açtı.

Başkentte 10 Kasım'a özel ebru sergisi, System.String[]

Ebru sanatçısı İlknur Güneş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla, "Ebru Sanatı ile Atatürk Sergisi" açtı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılı dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) fuaye salonunda açılışı yapılan sergide, Atatürk'ün sanata dair söylediği sözleri, Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı'nı ebruya yansıtan eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kaligrafi sanatı da kullanılarak yapılan kırmızı gelincikli Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve saatin 9'u 5 geçe durduğunu gösteren ebru eserleri, sergide öne çıktı.

İlknur Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yıldır ebru sanatıyla ilgilendiğini, açılan sergiyi farklı illerde de sanatseverlerle buluşturacaklarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, sanata ve sanatçıya verdiği değeri anımsatan Güneş, "Bizler de Atatürkümüze olan vefa borcumuzu böyle yerine getirmek istedik. Ebru ile 10 Kasım'a dikkati çekmek istiyoruz. Böylelikle Atatürk'ün özel sözlerini eserlerimizde kullanmaya gayret gösterdik." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk, İlknur Güneş, 10 Kasım, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:16 Kaynak: AA
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